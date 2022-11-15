Михаил МУДРИК: «Родители сказали — давай в Динамо. Был выбор 50 на 50»

Хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик, выбирая между академиями «Динамо» и «Шахтера», вполне мог оказаться в киевской команде.

«Почувствовал, что лучше перейти в «Шахтер». Был такой момент, что 50 на 50 между «Шахтером» и «Динамо». Родители ездили в «Динамо», сказали, что им там понравилось, очень классная база. Давай, мол, «Динамо».

«Я паузу выдержал, но лучше было в «Шахтер». Я доверился тем людям, которые вели меня», — сказал Мудрик.

У игрока контракт до 2026 года. Сейчас на Мудрика претендует ряд европейских клубов, включая представителей АПЛ, Ла Лиги и Серии A.