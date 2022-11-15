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Другие новости
15 ноября 2022, 10:33 | Обновлено 15 ноября 2022, 10:37
185
0

ВИДЕО. Челси хочет Роналду, Мбаппе могут наказать за жест, ставим на Надаля

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

15 ноября 2022, 10:33 | Обновлено 15 ноября 2022, 10:37
185
0
ВИДЕО. Челси хочет Роналду, Мбаппе могут наказать за жест, ставим на Надаля
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Довбик отказывается продлить контракт с Днепром-1
2. Мбаппе показал сопернику непристойный жест в подтрибунке
3. Челси может подписать Роналду в зимнее трансферное окно
4. Прогноз матча Надаль - Оже-Альяссим

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Источник Sport.ua
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