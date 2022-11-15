Младен БАРТУЛОВИЧ: «Нечего бояться Динамо!»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ингульца» Младен Бартулович вчера, 14 ноября, провел перую тренировку с командой и поделился мыслями о предстоящем матче 14-го тура чемпионата Украины по футболу против киевского «Динамо»:

«Надо поднимать голову. Разберем эту игру (против «Металлиста 1925» в 13-м туре чемпионата Украины – прим.ред.), забудем её и будем готовиться к матчу с «Динамо». Есть время восстановиться, есть время подготовиться, есть время зализать раны. Дадим бой «Динамо»! Нечего бояться! Будем выходит и играть».

Отметим, что Младен Бартулович стал у руля команды после увольнения Сергея Лавриненко.

К слову, матч 14-го тур УПЛ «Ингулец» – «Динамо» состоится 17 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по Киеву.