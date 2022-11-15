СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 ноября

Во вторник, 15 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

21:45 Дерби Каунти – Торки Юнайтед

1.12 – 8.10 – 17.00

ТЕННИС

13:30 Алексей Крутых – Александр Шевченко

2.49 – 1.61

15:00 Рафаэль Надаль – Феликс Оже-Альяссим

2.38 – 1.65

22:00 Каспер Рууд – Тейлор Фритц

2.12 – 1.73

ГАНДБОЛ

19:00 Румыния (Ж) – Черногория (Ж)

2.70 – 8.30 – 1.74

21:30 Франция (Ж) – Германия (Ж)

1.19 – 13.50 – 6.50

ХОККЕЙ

19:00 Вольфсбург – Лулео

2.91 – 4.04 – 2.11

21:20 РБ Зальцбург – Регле

3.86 – 4.40 – 1.73

БАСКЕТБОЛ

04:00 Юта Джаз – Нью-Йорк Никс

1.57 – 2.58

05:00 Сакраменто Кингз – Бруклин Нетс

1.80 – 2.13