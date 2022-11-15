Англия15 ноября 2022, 06:35 | Обновлено 15 ноября 2022, 06:43
68
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 ноября
Важные события во всех видах спорта
15 ноября 2022, 06:35 | Обновлено 15 ноября 2022, 06:43
68
0
Во вторник, 15 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
21:45 Дерби Каунти – Торки Юнайтед
ТЕННИС
13:30 Алексей Крутых – Александр Шевченко
15:00 Рафаэль Надаль – Феликс Оже-Альяссим
22:00 Каспер Рууд – Тейлор Фритц
ГАНДБОЛ
19:00 Румыния (Ж) – Черногория (Ж)
21:30 Франция (Ж) – Германия (Ж)
ХОККЕЙ
19:00 Вольфсбург – Лулео
21:20 РБ Зальцбург – Регле
БАСКЕТБОЛ
04:00 Юта Джаз – Нью-Йорк Никс
05:00 Сакраменто Кингз – Бруклин Нетс
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 ноября 2022, 22:51 11
Дикая история вокруг Али Даеи
Другие виды | 14 ноября 2022, 18:48 0
Турнир пройдет с 4 по 20 ноября
Баскетбол | 15.11.2022, 06:23
Футбол | 14.11.2022, 13:35
Футбол | 14.11.2022, 12:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.11.2022, 08:00
13.11.2022, 15:54 6
14.11.2022, 18:28 12
13.11.2022, 13:38 1
14.11.2022, 15:11 10
14.11.2022, 17:17 22
13.11.2022, 12:43 71
14.11.2022, 15:57 8