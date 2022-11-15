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  4. МЕССИ: «Мои навыки дарованы мне Господом, но я и работал над собой»
Чемпионат мира
15 ноября 2022, 03:25 |
46
0

МЕССИ: «Мои навыки дарованы мне Господом, но я и работал над собой»

Лионель Месси признался, что талант ему подарил Господь

15 ноября 2022, 03:25 |
46
0
МЕССИ: «Мои навыки дарованы мне Господом, но я и работал над собой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ліонель Мессі

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, как сильно работал над собой в течении карьеры, однако и признал, что его талант - это подарок Бога.

«Я всегда говорил, что уже в 4–5 лет у меня был такой же стиль, как тогда, когда я начал играть на взрослом уровне. Я продолжал укреплять и совершенствовать этот дар. Я старался прибавлять с каждым днем.

Но то, что я умею, несомненно, было даровано мне Господом», – заявил футболист ПСЖ.

35-летний футболист не становился чемпионом мира. В 2014 году Аргентина дошла до финала, но в овертайме уступила Германии (0:1).

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Источник Marca
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