МЕССИ: «Мои навыки дарованы мне Господом, но я и работал над собой»

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, как сильно работал над собой в течении карьеры, однако и признал, что его талант - это подарок Бога.

«Я всегда говорил, что уже в 4–5 лет у меня был такой же стиль, как тогда, когда я начал играть на взрослом уровне. Я продолжал укреплять и совершенствовать этот дар. Я старался прибавлять с каждым днем.

Но то, что я умею, несомненно, было даровано мне Господом», – заявил футболист ПСЖ.

35-летний футболист не становился чемпионом мира. В 2014 году Аргентина дошла до финала, но в овертайме уступила Германии (0:1).