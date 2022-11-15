Макрон приедет поддержать сборную Франции в Катар при одном условии
Эммануэль Макрон прибудет в Катар лишь в случае выхода сборной в 1/2 финала
Президент Франции Эммануэль Макрон может приехать в Катар во время ЧМ-2022 для того, чтобы поддержать национальную сборную по футболу. Сделает он это лишь в том случае, если «Ле бле» дойдут до полуфинала.
Об этом Елисейский дворец сообщил нескольким СМИ. Чемпионат мира стартует в Катаре через 5 дней, 20 ноября. Финальный матч запланирован на 18 декабря.
Сборная Франции сыграет на групповом этапе с Австралией, Данией и Тунисом. Подопечные Дидье Дешама являются действующими чемпионами мира. Французы также побеждали на «Мундиале» в 1998 году. Тогда ЧМ проходил именно во Франции.
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