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  4. Макрон приедет поддержать сборную Франции в Катар при одном условии
Чемпионат мира
15 ноября 2022, 02:59 |
112
0

Макрон приедет поддержать сборную Франции в Катар при одном условии

Эммануэль Макрон прибудет в Катар лишь в случае выхода сборной в 1/2 финала

15 ноября 2022, 02:59 |
112
0
Макрон приедет поддержать сборную Франции в Катар при одном условии
Getty Images/Global Images Ukraine. Макрон и Мбаппе

Президент Франции Эммануэль Макрон может приехать в Катар во время ЧМ-2022 для того, чтобы поддержать национальную сборную по футболу. Сделает он это лишь в том случае, если «Ле бле» дойдут до полуфинала.

Об этом Елисейский дворец сообщил нескольким СМИ. Чемпионат мира стартует в Катаре через 5 дней, 20 ноября. Финальный матч запланирован на 18 декабря.

Сборная Франции сыграет на групповом этапе с Австралией, Данией и Тунисом. Подопечные Дидье Дешама являются действующими чемпионами мира. Французы также побеждали на «Мундиале» в 1998 году. Тогда ЧМ проходил именно во Франции.

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Источник L'Equipe
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