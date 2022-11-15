Макрон приедет поддержать сборную Франции в Катар при одном условии

Президент Франции Эммануэль Макрон может приехать в Катар во время ЧМ-2022 для того, чтобы поддержать национальную сборную по футболу. Сделает он это лишь в том случае, если «Ле бле» дойдут до полуфинала.

Об этом Елисейский дворец сообщил нескольким СМИ. Чемпионат мира стартует в Катаре через 5 дней, 20 ноября. Финальный матч запланирован на 18 декабря.

Сборная Франции сыграет на групповом этапе с Австралией, Данией и Тунисом. Подопечные Дидье Дешама являются действующими чемпионами мира. Французы также побеждали на «Мундиале» в 1998 году. Тогда ЧМ проходил именно во Франции.