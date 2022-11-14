Стала известна заявка сборной Мексики на ЧМ-2022 в Катаре
Мексиканцы на чемпионате мира сыграют в одной группе с Польшей, Аргентиной и Саудовской Аравией
Тренерский штаб сборной Мексики представил заявку национальной команды на чемпионат мира 2022, который состоится в Катаре.
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Вратари: Гильермо Очоа («Америка»), Альфредо Талавера («Хуарес»), Родольфо Кота («Леон»).
Защитники: Хорхе Санчес («Аякс»), Кевин Альварес («Пачука»), Нестор Араухо («Америка»), Хоан Васкес («Кремонезе»), Эктор Морено («Монтеррей»), Сесар Монтес («Монтеррей»), Херардо Артеага («Генк»), Хесус Гальярдо («Монтеррей»).
Полузащитники: Андрес Гуардадо («Бетис»), Эктор Эррера («Хьюстон»), Карлос Родригес («Крус Асуль»), Эрик Гутьеррес (ПСВ), Луис Чавес («Пачука»), Эдсон Альварес («Аякс»), Орбелин Пинеда («Крус Асуль»), Луиш Ромо («Монтеррей»).
Нападающие: Алексис Вега («Гвадалахара»), Ирвинг Лосано («Наполи»), Рауль Хименес («Вулверхэмптон»), Роберто Альварадо («Крус Асуль»), Уриэль Антуна («Гвадалахара»), Энри Мартин («Америка»), Рохелио Фунес Мори («Монтеррей»).
Сборная Мексики сыграет на чемпионате мира в одной группе с Польшей, Аргентиной и Саудовской Аравией.
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