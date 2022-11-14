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Англия
14 ноября 2022, 17:20 | Обновлено 14 ноября 2022, 17:23
806
0

ВИДЕО. Скандальное интервью Роналду, сенсация Надаля, ставим на Джоковича

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

14 ноября 2022, 17:20 | Обновлено 14 ноября 2022, 17:23
806
0
ВИДЕО. Скандальное интервью Роналду, сенсация Надаля, ставим на Джоковича
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Надаль проиграл стартовый матч на Итоговом турнире АТР
2. Ювентус приблизился к лидерам
3. Роналду дал скандальное интервью
4. Прогноз на матч Циципас – Джокович

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Источник Sport.ua
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