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Украина. Премьер лига
14 ноября 2022, 15:57 | Обновлено 14 ноября 2022, 15:59
2772
5

Днепр-1 зимой попытается пригласить Тайсона

Экс-хавбек «Шахтера» и «Металлиста» может вернуться в УПЛ

14 ноября 2022, 15:57 | Обновлено 14 ноября 2022, 15:59
2772
5
Днепр-1 зимой попытается пригласить Тайсона
Из архива Sport.ua

Лидер чемпионата Украины «Днепр-1» заинтересован в услугах бывшего игрока «Металлиста» «Шахтера» – 34-летнего Тайсона. По информации Sport.ua, «Днепр-1» рассматривает возможность пригласить Тайсона зимой.

Бразилец, имеющий хорошие отношения со спортивным директором «Днепра-1» Евгением Красниковым со времен «Металлиста», потерял место в основном составе «Интернасьонала». Его контракт с бразильским клубом действителен до 30 апреля, но стороны могут договориться о прекращении соглашения уже с 1 января.

В Бразилии к Тайсону есть интерес со стороны «Крузейро», но в финансовом плане предложение не высокое. «Днепр-1» готов удовлетворить амбиции бразильца, но преградой может стать война. Тайсон еще не решил, готов ли возвращаться в УПЛ при таких обстоятельствах.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Петя Рудик
Нафіга вам цей нитік? 
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+5
Станислав Лагуцкий
дніпро 1 наступае нічого розумного неміг придумати запрошуе плакающого мальчика його в Україні всі ненавидять,так будуть і до команди відноситись, і хазяїни такі 
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+3
Хутин Пуйло
ЛОЛ, он тогда от кротов убегал, плакал отпустите, сомневаюсь, что в данной ситуации в стране вернется
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+2
Gargantua
мы же не знаем какая по ширине у него сейчас жопа. Для игрока который многое делал за счет скорости это важно.
Вот Виллиан было себя запустил, но потом собрался, подтянул кондиции и сейчас в Фулхеме весьма неплох.
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+1
Veter
Лучше Тайсона Фьюри
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0
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