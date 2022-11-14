Днепр-1 зимой попытается пригласить Тайсона

Лидер чемпионата Украины «Днепр-1» заинтересован в услугах бывшего игрока «Металлиста» «Шахтера» – 34-летнего Тайсона. По информации Sport.ua, «Днепр-1» рассматривает возможность пригласить Тайсона зимой.

Бразилец, имеющий хорошие отношения со спортивным директором «Днепра-1» Евгением Красниковым со времен «Металлиста», потерял место в основном составе «Интернасьонала». Его контракт с бразильским клубом действителен до 30 апреля, но стороны могут договориться о прекращении соглашения уже с 1 января.

В Бразилии к Тайсону есть интерес со стороны «Крузейро», но в финансовом плане предложение не высокое. «Днепр-1» готов удовлетворить амбиции бразильца, но преградой может стать война. Тайсон еще не решил, готов ли возвращаться в УПЛ при таких обстоятельствах.