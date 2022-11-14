Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поединок со Львовом стал юбилейным для Сергея Кравченко
Украина. Премьер лига
14 ноября 2022, 14:49 | Обновлено 14 ноября 2022, 15:08
144
0

Поединок со Львовом стал юбилейным для Сергея Кравченко

39-летний капитан одесситов провел 350-й матч в рядах украинских клубов

14 ноября 2022, 14:49 | Обновлено 14 ноября 2022, 15:08
144
0
Поединок со Львовом стал юбилейным для Сергея Кравченко
ФК Черноморец. Сергей Кравченко

Поединок с «Львовом» стал 350-м для 39-летнего капитана одесситов Сергея Кравченко в рядах украинских клубов. 152 встречи он отыграл за «Днепр», 86 – за «Ворсклу», где 9 марта 2006 года в домашнем матче полтавчан с «Черноморцем» (1:2) состоялся дебют Сергея на высшем уровне, 46 – за «Днепр-1», 29 – за «Волынь», 21 – за «Черноморец» и 16 – за «Динамо». 288 раз Кравченко выходил на поле в чемпионатах Украины, 37 – в Кубке Украины, 24 – в еврокубках и 1 – в Суперкубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
Денис Костышин забил один из самых поздних победных голов в УПЛ
Днепр-1 потерял первые с 24 октября 2021 года очки на чужом поле
Владимир Шепелев провел 200-й матч в карьере
цифры и факты Сергей Кравченко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пять команд гарантировали себе выход в чемпионский раунд Первой лиги
Футбол | 13 ноября 2022, 22:05 0
Пять команд гарантировали себе выход в чемпионский раунд Первой лиги
Пять команд гарантировали себе выход в чемпионский раунд Первой лиги

До окончания первого раунда командам осталось провести два-три матча

ВИДЕО. Шахтер негодует: «Попробуйте найти офсайды во время забитых голов»
Футбол | 14 ноября 2022, 14:05 16
ВИДЕО. Шахтер негодует: «Попробуйте найти офсайды во время забитых голов»
ВИДЕО. Шахтер негодует: «Попробуйте найти офсайды во время забитых голов»

У «горняков» есть вопросы к судейству, их можно понять

Турнирная таблица УПЛ. 13 ноября в 13-м туре все фавориты потеряли очки
Футбол | 13.11.2022, 18:50
Турнирная таблица УПЛ. 13 ноября в 13-м туре все фавориты потеряли очки
Турнирная таблица УПЛ. 13 ноября в 13-м туре все фавориты потеряли очки
ОФИЦИАЛЬНО. Лавриненко уволен с поста главного тренера Ингульца
Футбол | 13.11.2022, 19:23
ОФИЦИАЛЬНО. Лавриненко уволен с поста главного тренера Ингульца
ОФИЦИАЛЬНО. Лавриненко уволен с поста главного тренера Ингульца
40-летняя карьера тренера подошла к концу. Легендарный Сколари уходит
Футбол | 14.11.2022, 14:50
40-летняя карьера тренера подошла к концу. Легендарный Сколари уходит
40-летняя карьера тренера подошла к концу. Легендарный Сколари уходит
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Арсенал закрыл трансфер Мудрика за 65+10 миллионов евро – источник
Арсенал закрыл трансфер Мудрика за 65+10 миллионов евро – источник
13.11.2022, 12:43 67
Футбол
Рашисти вывозят из рб ракеты для ЗРК С-300 и С-400
Рашисти вывозят из рб ракеты для ЗРК С-300 и С-400
13.11.2022, 13:38 1
Война
Сборная Украины узнала следующих соперниц в Кубке Билли Джин Кинг
Сборная Украины узнала следующих соперниц в Кубке Билли Джин Кинг
13.11.2022, 15:11 4
Теннис
Мегафайт Усика и Фьюри может сорваться: известна причина
Мегафайт Усика и Фьюри может сорваться: известна причина
13.11.2022, 13:30 9
Бокс
Лионель МЕССИ: «Гвардиола причинил много вреда футболу»
Лионель МЕССИ: «Гвардиола причинил много вреда футболу»
13.11.2022, 10:25 1
Футбол
4 гола засчитали, 2 – нет. Заря и Шахтер сыграли вничью при отсутствии VAR
4 гола засчитали, 2 – нет. Заря и Шахтер сыграли вничью при отсутствии VAR
13.11.2022, 16:54 73
Футбол
Вадим ГУТЦАЙТ: «Беленюк нигде не работал. Я не знаю его как специалиста»
Вадим ГУТЦАЙТ: «Беленюк нигде не работал. Я не знаю его как специалиста»
13.11.2022, 04:54 8
Другие виды
ФОТО ДНЯ. Монзуль вышла на матч Шахтер – Заря с арбузом
ФОТО ДНЯ. Монзуль вышла на матч Шахтер – Заря с арбузом
13.11.2022, 15:54 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности