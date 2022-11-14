Поединок со Львовом стал юбилейным для Сергея Кравченко

Поединок с «Львовом» стал 350-м для 39-летнего капитана одесситов Сергея Кравченко в рядах украинских клубов. 152 встречи он отыграл за «Днепр», 86 – за «Ворсклу», где 9 марта 2006 года в домашнем матче полтавчан с «Черноморцем» (1:2) состоялся дебют Сергея на высшем уровне, 46 – за «Днепр-1», 29 – за «Волынь», 21 – за «Черноморец» и 16 – за «Динамо». 288 раз Кравченко выходил на поле в чемпионатах Украины, 37 – в Кубке Украины, 24 – в еврокубках и 1 – в Суперкубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ