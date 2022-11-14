Черноморец – Львов. Стартовые составы команд
Тренеры определились с составами на матч 13-го тура УПЛ
В понедельник, 14 ноября, состоится матч 13 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Черноморец» сыграет против «Львова».
Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец», стартовый свисток прозвучит в 14:00.
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:
«Черноморец»: Непогодов – Ермаков, Билый, Путря, Салюк, Кравченко, Политыло, Брагару, Бобко, Наумец, Кубемба.
«Львов»: Ильющенков – Никитюк, Муравский, Вовкун, Грисьо, Мильченко, Шишка, Полегенько, Бойко, Крушинский, Бугай.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Львов».
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