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Украина. Премьер лига
14 ноября 2022, 13:13 | Обновлено 14 ноября 2022, 13:23
189
0

Черноморец – Львов. Стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на матч 13-го тура УПЛ

14 ноября 2022, 13:13 | Обновлено 14 ноября 2022, 13:23
189
0
Черноморец – Львов. Стартовые составы команд
УПЛ

В понедельник, 14 ноября, состоится матч 13 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Черноморец» сыграет против «Львова».

Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец», стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Черноморец»: Непогодов – Ермаков, Билый, Путря, Салюк, Кравченко, Политыло, Брагару, Бобко, Наумец, Кубемба.

«Львов»: Ильющенков – Никитюк, Муравский, Вовкун, Грисьо, Мильченко, Шишка, Полегенько, Бойко, Крушинский, Бугай.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Львов».

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Источник Sport.ua
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