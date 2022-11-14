Черноморец – Львов. Стартовые составы команд

В понедельник, 14 ноября, состоится матч 13 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Черноморец» сыграет против «Львова».

Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец», стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Черноморец»: Непогодов – Ермаков, Билый, Путря, Салюк, Кравченко, Политыло, Брагару, Бобко, Наумец, Кубемба.

«Львов»: Ильющенков – Никитюк, Муравский, Вовкун, Грисьо, Мильченко, Шишка, Полегенько, Бойко, Крушинский, Бугай.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Львов».