ФОТО. Представлен самолет для сборной Германии на ЧМ-2022

Немецкая авиакомпания Lufthansa показала самолет, на борту которого сборная Германии отправится в Катар на чемпионат мира 2022 года.

Airbus A330 украшен изображением обнимающихся фанатов и футболистов сборной Германии разного пола и национальностей. Девиз инсталляции: «Разнообразие побеждает».

Компания Lufthansa является официальным перевозчиком сборной Германии, начиная с 2005 года. Не так давно авиакомпания пролонгировала свое партнерство с национальной немецкой командой до 2026 года.

Сборная Германии на групповой стадии ЧМ-2022 сыграет в одной группе с командами Испании, Японии и Коста-Рики.

Ранее стала известна заявка сборной Германии на предстоящий мундиаль.