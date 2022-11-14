ФОТО. Представлен самолет для сборной Германии на ЧМ-2022
Немецкая команда сотрудничает с немецким авиаперевозчиком
Немецкая авиакомпания Lufthansa показала самолет, на борту которого сборная Германии отправится в Катар на чемпионат мира 2022 года.
Airbus A330 украшен изображением обнимающихся фанатов и футболистов сборной Германии разного пола и национальностей. Девиз инсталляции: «Разнообразие побеждает».
Компания Lufthansa является официальным перевозчиком сборной Германии, начиная с 2005 года. Не так давно авиакомпания пролонгировала свое партнерство с национальной немецкой командой до 2026 года.
Сборная Германии на групповой стадии ЧМ-2022 сыграет в одной группе с командами Испании, Японии и Коста-Рики.
Ранее стала известна заявка сборной Германии на предстоящий мундиаль.
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