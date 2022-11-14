ВИДЕО. Леднев сделал два ассиста в одном матче за Фехервар

Полузащитник киевского «Динамо» Богдан Леднев, выступающий на правах аренды за «Фехервар», сделал два ассиста в матче 16-го тура чемпионата Венгрии против «Кишварды» (4:1).

На 31-й минуте 24-летний украинец ассистировал Сабольчу Шену, сделавшему счет 2:0. А на 65-й минуте Лирим Кастрати с передачи Богдана сделал счет 3:1.

Для Леднева эти ассисты стали первыми результативными действиями в этом сезоне.