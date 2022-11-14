Другие новости14 ноября 2022, 10:39 | Обновлено 14 ноября 2022, 10:58
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ВИДЕО. Леднев сделал два ассиста в одном матче за Фехервар
Украинский хавбек помог своей команде разгромить «Кишварду»
14 ноября 2022, 10:39 | Обновлено 14 ноября 2022, 10:58
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Полузащитник киевского «Динамо» Богдан Леднев, выступающий на правах аренды за «Фехервар», сделал два ассиста в матче 16-го тура чемпионата Венгрии против «Кишварды» (4:1).
На 31-й минуте 24-летний украинец ассистировал Сабольчу Шену, сделавшему счет 2:0. А на 65-й минуте Лирим Кастрати с передачи Богдана сделал счет 3:1.
Для Леднева эти ассисты стали первыми результативными действиями в этом сезоне.
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