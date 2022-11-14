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  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 ноября
Украина. Премьер лига
14 ноября 2022, 04:00 |
17
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 ноября

Важные события во всех видах спорта

14 ноября 2022, 04:00 |
17
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 ноября
ФК Металлист

В понедельник, 14 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

13:00 Металлист Харьков – Кривбасс

2.60 – 3.24 – 2.80

14:00 Черноморец – Львов

2.09 – 3.34 – 3.68

15:00 Рух Львов – Минай

2.04 – 3.24 – 3.98

ТЕННИС

22:00 Стефанос Циципас – Новак Джокович

3.64 – 1.33

12:30 Уэс Колхоф / Нил Скупски – Танаси Коккинакис / Ник Кирьос

1.85 –1.95

14:30 Алексей Крутых – Никлас Шелл

1.31 – 3.46

БАСКЕТБОЛ

16:00 Украина – Исландия

1.48 – 2.71

17:00 Грузия – Италия

2.19 – 1.71

ГАНДБОЛ

19:00 Норвегия (Ж) – Словения (Ж)

1.12 – 16.00 – 9.30

21:30 Венгрия (Ж) – Швеция (Ж)

5.20 – 11.50 – 1.27

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Источник Sport.ua
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