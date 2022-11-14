СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 ноября
Важные события во всех видах спорта
В понедельник, 14 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
13:00 Металлист Харьков – Кривбасс
14:00 Черноморец – Львов
15:00 Рух Львов – Минай
ТЕННИС
22:00 Стефанос Циципас – Новак Джокович
12:30 Уэс Колхоф / Нил Скупски – Танаси Коккинакис / Ник Кирьос
14:30 Алексей Крутых – Никлас Шелл
БАСКЕТБОЛ
16:00 Украина – Исландия
17:00 Грузия – Италия
ГАНДБОЛ
19:00 Норвегия (Ж) – Словения (Ж)
21:30 Венгрия (Ж) – Швеция (Ж)
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