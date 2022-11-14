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Чемпионат мира
14 ноября 2022, 03:21 | Обновлено 14 ноября 2022, 03:30
109
0

Сборная Ирана объявила окончательную заявку на ЧМ-2022

На групповом этапе команда сыграет против США, Англии и Уэльса

14 ноября 2022, 03:21 | Обновлено 14 ноября 2022, 03:30
109
0
Сборная Ирана объявила окончательную заявку на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренерский штаб сборной Ирана огласил заявку команды на чемпионат мира в Катаре. В заявку из 26 футболистов вошли:

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Вратари: Алиреза Беиранванд («Персеполис»), Амир Абедзаде («Понферрадина»), Хоссейн Хоссейни («Эстеглал»), Паям Ниазманд («Сепахан»).

Защитники: Маджид Хоссейни («Трабзонспор»), Хоссейн Канаани («Аль-Ахли»), Шоджа Халилзаде («Аль-Ахли»), Мортеза Пурлиганджи («Аль-Араби»), Садег Мохаррами («Локомотива» Загреб), Милад Мохаммади («Гент»), Эхсан Хаджсафи (АЕК), Рамин Резаэян («Персеполис»), Аболфазл Джалали («Эстеглал»).

Полузащитники: Саид Эззатоллахи («Вайле»), Али Карими («Кайсериспор»), Ахмад Нуроллахи («Шабаб Аль-Ахи»), Рузбе Чешми («Эстегляль»), Вахид Амири («Персеполис»), Саман Годдос («Брентфорд»), Алиреза Джаханбахш («Фейеноорд»), Али Голизаде («Шарлеруа»), Мехди Тораби («Персеполис»).

Нападающие: Сердар Азмун («Байер»), Мехди Тареми («Порту»), Карим Ансарифард (АЕК).

Напомним, соперниками Ирана на групповом этапе ЧМ-2022 в Катаре станут сборные США, Англии и Уэльса.

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Источник Sport.ua
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