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Чемпионат мира
14 ноября 2022, 02:30 | Обновлено 14 ноября 2022, 03:14
28
0

Стала известна заявка сборной Канады на ЧМ-2022

Джон Хердман определился с окончательным составом

14 ноября 2022, 02:30 | Обновлено 14 ноября 2022, 03:14
28
0
Стала известна заявка сборной Канады на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Канады Джон Хердман определился с окончательным составом национальной команды на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

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Вратари: Джеймс Пантемис («Клеб де Фут Монреаль»), Милан Борян («Црвена Звезда»), Дейн Сен Клер («Миннесота Юнайтед»).

Защитники: Сэм Адекугбе («Хатайспор»), Джоэль Уотерман («Клеб де Фут Монреаль»), Алистер Джонстон («Клеб де Фут Монреаль»), Камаль Миллер («Клеб де Фут Монреаль»), Ричи Ларьи («Торонто»), Стивен Витория («Шавиш»), Дерек Корнелиус («Панетоликос»).

Полузащитники: Лайам Фрейзер («Дейнзе»), Исмаэль Коне («Клеб де Фут Монреаль»), Самуэль Пьетт («Клеб де Фут Монреаль»), Марк-Энтони Кайе («Торонто»), Хонатан Осорио («Торонто»), Дэвид Вутерспун («Сент-Джонстон»), Атиба Хатчинсон («Бешикташ»), Стефен Эустакиу («Порту»).

Нападающие: Лиам Миллар («Базель»), Лукас Кавальини («Ванкувер Уайткэпс»), Айки Угбо («Труа»), Тажон Бушанан («Брюгге»), Кайл Ларин («Брюгге»), Джонатан Дэвид («Лилль»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Дэвид Хойлетт («Рединг»).

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Канада сыграет в группе F с Хорватией, Марокко и Бельгией.

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Источник Sport.ua
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