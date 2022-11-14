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Испания
14 ноября 2022, 01:05 | Обновлено 14 ноября 2022, 01:49
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Кубок Испании. Две команды Ла Лиги умудрились вылететь в первом раунде

«Кадис» и «Альмерия» очень быстро завершили свой поход за Копа дель Рей

14 ноября 2022, 01:05 | Обновлено 14 ноября 2022, 01:49
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Кубок Испании. Две команды Ла Лиги умудрились вылететь в первом раунде
ФК Барселона

12 и 13 ноября состоялись матчи первого раунда Кубка Испании.

Две команды Ла Лиги умудрились вылететь уже в первом раунде. Кадис и Альмерия очень быстро завершили свой поход за Копа дель Рей.

Убедительно выиграли свои матчи Вильярреал, Атлетико, Севилья, Атлетик Бильбао, Реал Сосьедад.

Участники Суперкубка Испании (Реал, Барселона, Валенсия и Бетис) вступят в борьбу с третьего раунда (1/16 финала).

Кубок Испании. Первый раунд

12 ноября

  • Барбадас-Бентракес – Вальядолид – 0:2
  • Манакор – Андорра – 1:3
  • Фуэнтес – Осасуна – 1:4
  • Гихуэло – Депортиво – 2:0
  • Навалькарнеро – Логроньес – 1:3 (д.в.)
  • Олот – Леванте – 0:4
  • Сагунтино – Аморебьета – 1:0 (д.в.)
  • Аренас Клуб – Луго – 1:0
  • Беасайн – Спортинг Хихон – 2:3 (д.в.)
  • Гвадалахара – Понферрадина – 2:1
  • Герника Клуб – Леганес – 0:0 (пен 6:5)
  • Утрера – Сеута – 0:1
  • Расинг Риоха – Химнастик – 0:2
  • Сестао – Ферроль – 1:0
  • Уетор-Тахар – Альбасете – 0:3 (д.в.)
  • Алькора – Эльче – 0:3
  • Аутоль – Мальорка – 0:6
  • Касереньйо – Кордоба – 3:0
  • Кория – Фуэнлабрада – 2:0
  • Паленсия – Ибица – 0:2 (д.в)
  • Ринкон – Эспаньол – 0:3
  • Санта-Амалия – Вильярреал – 0:9
  • Альмасан – Атлетико – 0:2

13 ноября

  • Альфаро – Картахена – 0:1
  • Арнедо – Балеарес – 1:1 (пен. 4:3)
  • Атлетико Пасо – Мурсия – 1:1 (пен. 3:2)
  • Вименор – Мирандес – 0:2
  • Диокесано – Сарагоса – 1:0
  • Эркулес – Ла-Нусия – 2:4 (д.в)
  • Ибица Ислас Питиусас – Райо Махадаонда – 3:1
  • Кинтанар – Жирона – 1:2 (д.в.)
  • Леальтад – Тенерифе – 0:2
  • Лос Росас – Эйбар – 0:3
  • Манреса – Понтеведра – 1:3
  • Мольерусса – Райо Вальекано – 1:3
  • Пенья Депортина – Малага – 1:1 (пен 7:8)
  • Рекреативо Уэльва – Бургос – 0:0 (пен. 3:4)
  • Торрелавега – Реал Овьедо – 2:3 (д.в.)
  • Унион Адарве – Линарес – 1:2
  • Хувентуд Торремолинос – Уэска – 2:2 (пен. 4:2)
  • Веларде – Севилья – 0:2
  • Альгар – Сельта – 1:6
  • Сирбонеро – Интерсити – 0:1
  • Теруэль – Лас-Пальмас – 0:1
  • Сан-Хуан – Нумансия – 0:2
  • Еклано – Гранада – 2:3
  • Корухо – Эльденсе – 2:2 (пен. 2:4)
  • Оуренсе – Алькоркон – 1:1 (пен. 2:4)
  • Льеда – Алавес – 0:1
  • Утебо – Мерида – 2:2 (пен 3:4)
  • Реал Унион – Кадис – 3:2
  • Сан-Роке – Хетафе – 2:3 (д.в)
  • Касалегас – Реал Сосьедад – 1:4
  • Альсира – Атлетик – 0:2
  • Арентейро – Альмерия – 2:0
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Кубок Испании по футболу Кадис Альмерия Вальядолид Осасуна Депортиво Ла-Корунья Логроньес Леванте Луго Спортинг Хихон Понферрадина Леганес Сеута Химнастик Таррагона Альбасете Эльче Мальорка Кордова Фуэнлабрада Ибица Эспаньол Вильярреал Атлетико Мадрид Картахена Балеарес Реал Мурсия Мирандес Сарагоса Райо Махадаонда Жирона Тенерифе Эйбар Райо Вальекано Малага Эркулес Бургос Овьедо Линарес Уэска Севилья Сельта Лас-Пальмас Нумансия Гранада Эльденсе Алькоркон Алавес Мерида Хетафе Реал Сосьедад Атлетик Бильбао
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Источник Sport.ua
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