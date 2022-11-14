Кубок Испании. Две команды Ла Лиги умудрились вылететь в первом раунде

12 и 13 ноября состоялись матчи первого раунда Кубка Испании.

Две команды Ла Лиги умудрились вылететь уже в первом раунде. Кадис и Альмерия очень быстро завершили свой поход за Копа дель Рей.

Убедительно выиграли свои матчи Вильярреал, Атлетико, Севилья, Атлетик Бильбао, Реал Сосьедад.

Участники Суперкубка Испании (Реал, Барселона, Валенсия и Бетис) вступят в борьбу с третьего раунда (1/16 финала).

Кубок Испании. Первый раунд

12 ноября

Барбадас-Бентракес – Вальядолид – 0:2

– 0:2 Манакор – Андорра – 1:3

– 1:3 Фуэнтес – Осасуна – 1:4

– 1:4 Гихуэло – Депортиво – 2:0

– Депортиво – 2:0 Навалькарнеро – Логроньес – 1:3 (д.в.)

– 1:3 (д.в.) Олот – Леванте – 0:4

– 0:4 Сагунтино – Аморебьета – 1:0 (д.в.)

– Аморебьета – 1:0 (д.в.) Аренас Клуб – Луго – 1:0

– Луго – 1:0 Беасайн – Спортинг Хихон – 2:3 (д.в.)

– 2:3 (д.в.) Гвадалахара – Понферрадина – 2:1

– Понферрадина – 2:1 Герника Клуб – Леганес – 0:0 (пен 6:5)

– Леганес – 0:0 (пен 6:5) Утрера – Сеута – 0:1

– 0:1 Расинг Риоха – Химнастик – 0:2

– 0:2 Сестао – Ферроль – 1:0

– Ферроль – 1:0 Уетор-Тахар – Альбасете – 0:3 (д.в.)

– 0:3 (д.в.) Алькора – Эльче – 0:3

– 0:3 Аутоль – Мальорка – 0:6

– 0:6 Касереньйо – Кордоба – 3:0

– Кордоба – 3:0 Кория – Фуэнлабрада – 2:0

– Фуэнлабрада – 2:0 Паленсия – Ибица – 0:2 (д.в)

– 0:2 (д.в) Ринкон – Эспаньол – 0:3

– 0:3 Санта-Амалия – Вильярреал – 0:9

– 0:9 Альмасан – Атлетико – 0:2

13 ноября