Испания14 ноября 2022, 01:05 | Обновлено 14 ноября 2022, 01:49
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Кубок Испании. Две команды Ла Лиги умудрились вылететь в первом раунде
«Кадис» и «Альмерия» очень быстро завершили свой поход за Копа дель Рей
14 ноября 2022, 01:05 | Обновлено 14 ноября 2022, 01:49
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12 и 13 ноября состоялись матчи первого раунда Кубка Испании.
Две команды Ла Лиги умудрились вылететь уже в первом раунде. Кадис и Альмерия очень быстро завершили свой поход за Копа дель Рей.
Убедительно выиграли свои матчи Вильярреал, Атлетико, Севилья, Атлетик Бильбао, Реал Сосьедад.
Участники Суперкубка Испании (Реал, Барселона, Валенсия и Бетис) вступят в борьбу с третьего раунда (1/16 финала).
Кубок Испании. Первый раунд
12 ноября
- Барбадас-Бентракес – Вальядолид – 0:2
- Манакор – Андорра – 1:3
- Фуэнтес – Осасуна – 1:4
- Гихуэло – Депортиво – 2:0
- Навалькарнеро – Логроньес – 1:3 (д.в.)
- Олот – Леванте – 0:4
- Сагунтино – Аморебьета – 1:0 (д.в.)
- Аренас Клуб – Луго – 1:0
- Беасайн – Спортинг Хихон – 2:3 (д.в.)
- Гвадалахара – Понферрадина – 2:1
- Герника Клуб – Леганес – 0:0 (пен 6:5)
- Утрера – Сеута – 0:1
- Расинг Риоха – Химнастик – 0:2
- Сестао – Ферроль – 1:0
- Уетор-Тахар – Альбасете – 0:3 (д.в.)
- Алькора – Эльче – 0:3
- Аутоль – Мальорка – 0:6
- Касереньйо – Кордоба – 3:0
- Кория – Фуэнлабрада – 2:0
- Паленсия – Ибица – 0:2 (д.в)
- Ринкон – Эспаньол – 0:3
- Санта-Амалия – Вильярреал – 0:9
- Альмасан – Атлетико – 0:2
13 ноября
- Альфаро – Картахена – 0:1
- Арнедо – Балеарес – 1:1 (пен. 4:3)
- Атлетико Пасо – Мурсия – 1:1 (пен. 3:2)
- Вименор – Мирандес – 0:2
- Диокесано – Сарагоса – 1:0
- Эркулес – Ла-Нусия – 2:4 (д.в)
- Ибица Ислас Питиусас – Райо Махадаонда – 3:1
- Кинтанар – Жирона – 1:2 (д.в.)
- Леальтад – Тенерифе – 0:2
- Лос Росас – Эйбар – 0:3
- Манреса – Понтеведра – 1:3
- Мольерусса – Райо Вальекано – 1:3
- Пенья Депортина – Малага – 1:1 (пен 7:8)
- Рекреативо Уэльва – Бургос – 0:0 (пен. 3:4)
- Торрелавега – Реал Овьедо – 2:3 (д.в.)
- Унион Адарве – Линарес – 1:2
- Хувентуд Торремолинос – Уэска – 2:2 (пен. 4:2)
- Веларде – Севилья – 0:2
- Альгар – Сельта – 1:6
- Сирбонеро – Интерсити – 0:1
- Теруэль – Лас-Пальмас – 0:1
- Сан-Хуан – Нумансия – 0:2
- Еклано – Гранада – 2:3
- Корухо – Эльденсе – 2:2 (пен. 2:4)
- Оуренсе – Алькоркон – 1:1 (пен. 2:4)
- Льеда – Алавес – 0:1
- Утебо – Мерида – 2:2 (пен 3:4)
- Реал Унион – Кадис – 3:2
- Сан-Роке – Хетафе – 2:3 (д.в)
- Касалегас – Реал Сосьедад – 1:4
- Альсира – Атлетик – 0:2
- Арентейро – Альмерия – 2:0
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