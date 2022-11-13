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13 ноября 2022, 17:16 | Обновлено 13 ноября 2022, 17:21
680
0

ВИДЕО. Мудрик в Арсенале, Аталанта проиграла, ставим на Ювентус

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

13 ноября 2022, 17:16 | Обновлено 13 ноября 2022, 17:21
680
0
ВИДЕО. Мудрик в Арсенале, Аталанта проиграла, ставим на Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Арсенал закрыл трансфер Мудрика за 65+10 миллионов евро
2. Зинченко получил среднюю оценку от WhoScored
3. Интер и Аталанта устроили голевое шоу в Италии.
4. Прогноз на матч Ювентус – Лицио

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Источник Sport.ua
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