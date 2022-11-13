Другие новости13 ноября 2022, 17:16 | Обновлено 13 ноября 2022, 17:21
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ВИДЕО. Мудрик в Арсенале, Аталанта проиграла, ставим на Ювентус
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
13 ноября 2022, 17:16 | Обновлено 13 ноября 2022, 17:21
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1. Арсенал закрыл трансфер Мудрика за 65+10 миллионов евро
2. Зинченко получил среднюю оценку от WhoScored
3. Интер и Аталанта устроили голевое шоу в Италии.
4. Прогноз на матч Ювентус – Лицио
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