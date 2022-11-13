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13 ноября 2022, 16:15 | Обновлено 13 ноября 2022, 16:16
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0

Швейцария – Австралия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала Кубка Билли Джин Кинг

13 ноября 2022, 16:15 | Обновлено 13 ноября 2022, 16:16
101
0
Швейцария – Австралия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Билли Джин Кинг

13 ноября состоится матч за титул в Финале Кубка Билли Джин Кинг.

За победу будут сражаться команды Швейцарии и Австралии. Начало противостояния – в 16:10 по Киеву.

Кубок Билли Джин Кинг. Финал

Швейцария – Австралия

Жиль Тайхманн (Швейцария) – Сторм Сандерс (Австралия)
Белинда Бенчич (Швейцария) – Айла Томлянович (Австралия)
Белинда Бенчич / Жиль Тайхманн (Швейцария) – Сторм Сандерс / Саманта Стосур (Австралия)

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Источник Sport.ua
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