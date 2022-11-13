Швейцария – Австралия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 ноября состоится матч за титул в Финале Кубка Билли Джин Кинг.

За победу будут сражаться команды Швейцарии и Австралии. Начало противостояния – в 16:10 по Киеву.

Кубок Билли Джин Кинг. Финал

Швейцария – Австралия

Жиль Тайхманн (Швейцария) – Сторм Сандерс (Австралия)

Белинда Бенчич (Швейцария) – Айла Томлянович (Австралия)

Белинда Бенчич / Жиль Тайхманн (Швейцария) – Сторм Сандерс / Саманта Стосур (Австралия)

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