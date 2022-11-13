ОФИЦИАЛЬНО. Симинин – игрок Львова. Контракт рассчитан до конца сезона

Опытный 35-летний украинский защитник Сергей Симинин стал игроком «Львова».

Контракт с футболистом рассчитан до конца текущего сезона с возможностью продления. Сергей присоединился к команде накануне матча 12-го тура УПЛ против «Руха» и уже попал в заявку на поединок.

Ранее Сергей выступал в составах луганской «Зари», харьковского «Гелиоса», луцкой «Волыни», полтавской «Ворсклы», «Александрии», ровенского «Вереса» и львовских «Карпатах».

Всего в УПЛ провел 191 матч, в которых забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

Игрок днем ранее был заявлен новым клубом на сезон УПЛ.