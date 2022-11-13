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Украина. Премьер лига
13 ноября 2022, 16:15 | Обновлено 13 ноября 2022, 16:22
312
0

ОФИЦИАЛЬНО. Симинин – игрок Львова. Контракт рассчитан до конца сезона

Опытный 35-летний защитник пополнил состав львовской команды

13 ноября 2022, 16:15 | Обновлено 13 ноября 2022, 16:22
312
0
ОФИЦИАЛЬНО. Симинин – игрок Львова. Контракт рассчитан до конца сезона
ФК Львов. Сергей Симинин

Опытный 35-летний украинский защитник Сергей Симинин стал игроком «Львова».

Контракт с футболистом рассчитан до конца текущего сезона с возможностью продления. Сергей присоединился к команде накануне матча 12-го тура УПЛ против «Руха» и уже попал в заявку на поединок.

Ранее Сергей выступал в составах луганской «Зари», харьковского «Гелиоса», луцкой «Волыни», полтавской «Ворсклы», «Александрии», ровенского «Вереса» и львовских «Карпатах».

Всего в УПЛ провел 191 матч, в которых забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

Игрок днем ранее был заявлен новым клубом на сезон УПЛ.

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Источник ФК Львов
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