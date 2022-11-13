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  4. ФОТО ДНЯ. Монзуль вышла на матч Шахтер – Заря с арбузом
Украина. Премьер лига
13 ноября 2022, 15:54 |
3058
3

ФОТО ДНЯ. Монзуль вышла на матч Шахтер – Заря с арбузом

Херсон – это Украина

13 ноября 2022, 15:54 |
3058
3
ФОТО ДНЯ. Монзуль вышла на матч Шахтер – Заря с арбузом
ФК Шахтер Донецк

Главный арбитр встречи 13-го тура УПЛ «Шахтер» – «Заря» Катерина Монзуль вышла на матч, который принимает «Арена Львов», с арбузом.

«Особенный мяч на сегодняшней игре», – подписал тематические фото официальный аккаунт «горняков» в твиттере.

Этот оригинальный выход посвящен освобождению Херсона, которое состоялось несколькими днями ранее. Как известно, арбуз ассоциируется с этим городом на юге Украины.

Отметим, что Вооруженные силы Украины потеряли контроль над областным центром в марте 2022 года.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Заря Луганск Украинская Премьер-лига Шахтер - Заря Херсон Катерина Монзуль
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Источник ФК Шахтер Донецк
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Viktor Savchuk
Херсон Україна! Слава ЗСУ!!! Місто-кавунчик повернувся!🙂🇺🇦👍
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+3
ALM
Такой заголовок выглядел бы кликбетнее:  "... вышла на матч с двумя арбузами"
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+1
Серж Р
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