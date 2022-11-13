ФОТО ДНЯ. Монзуль вышла на матч Шахтер – Заря с арбузом

Главный арбитр встречи 13-го тура УПЛ «Шахтер» – «Заря» Катерина Монзуль вышла на матч, который принимает «Арена Львов», с арбузом.

«Особенный мяч на сегодняшней игре», – подписал тематические фото официальный аккаунт «горняков» в твиттере.

Этот оригинальный выход посвящен освобождению Херсона, которое состоялось несколькими днями ранее. Как известно, арбуз ассоциируется с этим городом на юге Украины.

Отметим, что Вооруженные силы Украины потеряли контроль над областным центром в марте 2022 года.