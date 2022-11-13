Шахтер – Заря. Стартовые составы команд

В воскресенье, 13 ноября, состоится матч 13-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Заря».

Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить его будет Екатерина Монзуль из Харькова. Начало встречи в 15:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Заря»: Мацапура – Бутко, Бражко, Лунев, Мышнев, Булеца, Чурко, Батагов, Вантух, Кирюханцев, Данченко.

«Шахтер»: Трубин, Бондарь, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Крыськив, Мудрик, Траоре.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Заря».