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Украина. Премьер лига
13 ноября 2022, 14:24 | Обновлено 13 ноября 2022, 14:41
877
0

Шахтер – Заря. Стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на матч 13-го тура УПЛ

13 ноября 2022, 14:24 | Обновлено 13 ноября 2022, 14:41
877
0
Шахтер – Заря. Стартовые составы команд
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 13 ноября, состоится матч 13-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Заря».

Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить его будет Екатерина Монзуль из Харькова. Начало встречи в 15:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Заря»: Мацапура – Бутко, Бражко, Лунев, Мышнев, Булеца, Чурко, Батагов, Вантух, Кирюханцев, Данченко.

«Шахтер»: Трубин, Бондарь, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Крыськив, Мудрик, Траоре.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Заря».

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Источник Sport.ua
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