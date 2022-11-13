Из-за воздушной тревоги могут пройти одновременно сразу 5 матчей УПЛ

Впервые в этом сезоне сразу 5 поединков чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги могут пройти одновременно. Причиной стала воздушная тревога, из-за которой были отложены два матча.

В 13:00 должны были начаться поединки «Александрия» – «Верес» и «Днепр-1» – «Ворскла», однако на момент публикации этой заметки (14:00) матчи еще не начались.

На 15:00 запланированы еще три игры: «Металлист 1925» – «Ингулец», «Динамо» – «Колос» и «Шахтер» – «Заря». Если не будет повторной тревоги, сразу 5 поединков будут проходить в одно время.

Напомним, в случае длительных ракетных обстрелов не исключен перенос матчей на другие дни.