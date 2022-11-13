Динамо – Колос. Стартовые составы команд
Тренеры определились с составами на матч 13-го тура УПЛ
В среду, 9 ноября, состоится матч 12 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Динамо» Киев сыграет против «Колоса» Ковалевка.
Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 15:00.
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:
«Динамо»: Бущан – Вивчаренко, Попов, Забарный, Караваев – Сидорчук – Кабаев, Шепелев, Буяльский, Цыганков – Беседин.
«Колос»: Волынец – Золотов, Гончаренко, Чоботенко, Черноморец – Ореховский, Милько, Мякушко – Ильин, Болбат – Безбородько.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» Киев – «Колос».
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