Динамо – Колос. Стартовые составы команд

В среду, 9 ноября, состоится матч 12 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Динамо» Киев сыграет против «Колоса» Ковалевка.

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Динамо»: Бущан – Вивчаренко, Попов, Забарный, Караваев – Сидорчук – Кабаев, Шепелев, Буяльский, Цыганков – Беседин.

«Колос»: Волынец – Золотов, Гончаренко, Чоботенко, Черноморец – Ореховский, Милько, Мякушко – Ильин, Болбат – Безбородько.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» Киев – «Колос».