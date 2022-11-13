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Италия
13 ноября 2022, 14:41 |
725
5

Динамо – Колос. Стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на матч 13-го тура УПЛ

13 ноября 2022, 14:41 |
725
5
Динамо – Колос. Стартовые составы команд
ФК Динамо Киев

В среду, 9 ноября, состоится матч 12 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Динамо» Киев сыграет против «Колоса» Ковалевка.

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Динамо»: Бущан – Вивчаренко, Попов, Забарный, Караваев – Сидорчук – Кабаев, Шепелев, Буяльский, Цыганков – Беседин.

«Колос»: Волынец – Золотов, Гончаренко, Чоботенко, Черноморец – Ореховский, Милько, Мякушко – Ильин, Болбат – Безбородько.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» Киев – «Колос».

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Gargantua
Лонвейк опять на банке а Кабаев и Беседин в старте )))
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+1
AK.228
Що там, Вумник, де ванат!?😂
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0
DK1961
Дед неисправим. Опять бревно впереди, а Лонвейк на банке. Ваната нет даже в запасе, может из-за перебора предупреждений?. Хорошо, если так.
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0
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Vik Tor
якщо буде у старті бєсєдін, все буде норм.
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-2
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