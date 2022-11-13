С Шахтером не сыграет. Фулбек Днепра-1 вызван в национальную сборную Алжира

Главный тренер сборной Алжира по футболу Джамель Бельмади огласил список из 24 футболистов, которые смогут сыграть за национальную команду в ближайших двух спаррингах.

В когорту избранных попал и 23-летний левый фулбек «Днепра-1» Янис Амаш, который летом был приобретен у «Боавишты» за 1 миллион евро.

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На счету Амаша пока только 1 матч в составе сборной Алжира, который он провел в июне нынешнего года против Ирана (2:1).

Известно, что 16 ноября сборная Алжира на своем поле сыграет против Мали, а 19 ноября проведет спарринг против Швеции в Мальме.

Примечательно, что на 19 ноября у «Днепра-1» запланирован матч УПЛ против «Шахтера», в котором Амаш, очевидно, участия принять не сможет.