Украина. Премьер лига13 ноября 2022, 00:55 | Обновлено 13 ноября 2022, 00:58
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 ноября
Важные события во всех видах спорта
13 ноября 2022, 00:55 | Обновлено 13 ноября 2022, 00:58
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В воскресенье, 13 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
13:00 Ворскла – Днепр-1
13:30 Аталанта – Интер
14:00 ПСЖ – Осер
15:00 Динамо Киев – Колос
15:00 Шахтер Донецк – Заря
18:30 Фулхэм – Манчестер Юнайтед
19:00 Милан – Фиорентина
21:45 Ювентус – Лацио
ТЕННИС
15:00 Каспер Рууд – Феликс Оже-Альяссим
22:00 Рафаэль Надаль – Тейлор Фритц
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