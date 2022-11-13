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Украина. Премьер лига
13 ноября 2022, 00:55 | Обновлено 13 ноября 2022, 00:58
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 ноября

Важные события во всех видах спорта

13 ноября 2022, 00:55 | Обновлено 13 ноября 2022, 00:58
34
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 ноября
Twitter. ФК Шахтер

В воскресенье, 13 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

13:00 Ворскла – Днепр-1

4.24 – 3.70 – 1.83

13:30 Аталанта – Интер

3.17 – 3.66 – 2.29

14:00 ПСЖ – Осер

1.12 – 11.00 – 22.00

15:00 Динамо Киев – Колос

1.31 – 5.00 – 11.50

15:00 Шахтер Донецк – Заря

1.42 – 4.80 – 7.20

18:30 Фулхэм – Манчестер Юнайтед

4.00 – 4.06 – 1.89

19:00 Милан – Фиорентина

1.77 – 3.96 – 4.80

21:45 Ювентус – Лацио

2.02 – 3.52 – 4.06

ТЕННИС

15:00 Каспер Рууд – Феликс Оже-Альяссим

3.48 – 1.31

22:00 Рафаэль Надаль – Тейлор Фритц

1.80 – 2.13

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Источник Sport.ua
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