Лассина ТРАОРЕ: «Мудрик может играть где угодно»

Форвард «Шахтера» Лассина Траоре уверен, что хавбеку Михаилу Мудрику по силам заиграть в любой команде, но сам игрок уходить сейчас не планирует

– Ты играл за «Аякс». Готов ли, например, Мудрик сейчас к переходу в Европу?

– Мудрик может играть где угодно. У него есть все необходимые для этого качества. Главное, чтобы у него была поддержка.

– А у тебя были предложения в этом году?

– После каждого матча звонят по телефону и пишут: «У нас есть для тебя варианты. Во время зимнего перерыва тебе следует уйти или сделать вот это». Но я знаю, чего хочу и на что я способен. Сейчас я полностью сосредоточен на Шахтере и отдаю все силы в матчах за команду.