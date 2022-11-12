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Чемпионат Украины
12 ноября 2022, 18:48 | Обновлено 12 ноября 2022, 18:50
221
0

Лассина ТРАОРЕ: «Мудрик может играть где угодно»

Форвард отмечает класс украинца

12 ноября 2022, 18:48 | Обновлено 12 ноября 2022, 18:50
221
0
Лассина ТРАОРЕ: «Мудрик может играть где угодно»
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Шахтера» Лассина Траоре уверен, что хавбеку Михаилу Мудрику по силам заиграть в любой команде, но сам игрок уходить сейчас не планирует

– Ты играл за «Аякс». Готов ли, например, Мудрик сейчас к переходу в Европу?

– Мудрик может играть где угодно. У него есть все необходимые для этого качества. Главное, чтобы у него была поддержка.

– А у тебя были предложения в этом году?

– После каждого матча звонят по телефону и пишут: «У нас есть для тебя варианты. Во время зимнего перерыва тебе следует уйти или сделать вот это». Но я знаю, чего хочу и на что я способен. Сейчас я полностью сосредоточен на Шахтере и отдаю все силы в матчах за команду.

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Источник Трибуна
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