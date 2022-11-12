Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наполи уходит на перерыв лидером. У команды 13 побед и 37 забитых голов
Чемпионат Италии
Наполи
12.11.2022, FT 3 : 2
Удинезе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
12 ноября 2022, 17:57 | Обновлено 12 ноября 2022, 19:20
367
0

Наполи уходит на перерыв лидером. У команды 13 побед и 37 забитых голов

«Наполи» нацелился на чемпионский титул

12 ноября 2022, 17:57 | Обновлено 12 ноября 2022, 19:20
367
0
Наполи уходит на перерыв лидером. У команды 13 побед и 37 забитых голов
Getty Images/Global Images Ukraine

«Наполи» в последнем матче перед паузой на ЧМ-2022 на своем поле обыграл «Удинезе» со счетом 3:2. Команда Лучано Спаллетти уходит на перерыв лидером с 41 набранным пунктом.

У неаполитанской команды 13 побед и 2 ничейных результата, 37 забитых и всего 12 пропущенных голов. «Лацио» с матчем в запасе отстает на 11 очков.

Чемпионат Италии. 15-й тур

Наполи - Удинезе 3:2
Голы: Осимхэн, 15, Зьелински, 31, Элмас, 58 - Нестеровски, 79, Самарджич, 82

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Жезус (Остигард, 70), Ким, Оливера (Руй, 46), Лоботка, Зьелински (Ндомбеле, 67), Ангисса, Лосано (Политано, 60), Элмас, Осимхэн

Удинезе: Силвестри, Перес, Бийол, Эбоссе, Перейра, Эхизибе, Ловрич, Уолас (Яяло, 71), Арслан (Самарджич, 56), Бето (Нестеровски, 71), Деулофеу (Саксесс, 26)

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Италии Аталанта - Интер
Аталанта - Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Сравнения с Марадоной? Ты можешь только гордиться»
Наполи Удинезе чемпионат Италии по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирча ЛУЧЕСКУ: «После Бенфики я хотел уйти»
Футбол | 12 ноября 2022, 11:25 4
Мирча ЛУЧЕСКУ: «После Бенфики я хотел уйти»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «После Бенфики я хотел уйти»

Тренер «Динамо» – о неудачной первой половине сезона

Последний шанс Месси. Заявка Аргентины на ЧМ-2022
Футбол | 11 ноября 2022, 18:13 2
Последний шанс Месси. Заявка Аргентины на ЧМ-2022
Последний шанс Месси. Заявка Аргентины на ЧМ-2022

Команда считается одним из фаворитов чемпионата мира

Александр КАРАВАЕВ: «Все это время родители были в Херсоне»
Футбол | 12.11.2022, 17:11
Александр КАРАВАЕВ: «Все это время родители были в Херсоне»
Александр КАРАВАЕВ: «Все это время родители были в Херсоне»
Уверенная победа над аутсайдером. Сборная Украины обыграла Нидерланды
Баскетбол | 11.11.2022, 21:44
Уверенная победа над аутсайдером. Сборная Украины обыграла Нидерланды
Уверенная победа над аутсайдером. Сборная Украины обыграла Нидерланды
Брайтон интересуется тремя футболистами Шахтера
Футбол | 11.11.2022, 20:08
Брайтон интересуется тремя футболистами Шахтера
Брайтон интересуется тремя футболистами Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без Рамоса, Кепы и Де Хеа. Известна заявка сборной Испании на ЧМ-2022
Без Рамоса, Кепы и Де Хеа. Известна заявка сборной Испании на ЧМ-2022
11.11.2022, 14:03
Футбол
Динамо – Александрия – 3:1. Первый гол Лонвейка. Видео голов и обзор матча
Динамо – Александрия – 3:1. Первый гол Лонвейка. Видео голов и обзор матча
10.11.2022, 17:12 3
Футбол
ФОТО. В Херсоне развернули флаги Украины, люди встречают ВСУ
ФОТО. В Херсоне развернули флаги Украины, люди встречают ВСУ
11.11.2022, 15:30 14
Война
Легендарный Пеле сделал прогноз на ЧМ-2022
Легендарный Пеле сделал прогноз на ЧМ-2022
11.11.2022, 14:37 7
Футбол
Шансы еще есть. Турнирная таблица отбора к ЧМ-2023 по баскетболу
Шансы еще есть. Турнирная таблица отбора к ЧМ-2023 по баскетболу
12.11.2022, 00:23 5
Баскетбол
Арсенал сделал предложение Шахтеру по Мудрику на 60 млн евро – СМИ
Арсенал сделал предложение Шахтеру по Мудрику на 60 млн евро – СМИ
10.11.2022, 18:49 43
Футбол
Жан БЕЛЕНЮК – о позиции Ломаченко: «Логики там найти я не смог»
Жан БЕЛЕНЮК – о позиции Ломаченко: «Логики там найти я не смог»
11.11.2022, 12:45 1
Бокс
ФОТО. Рашисты при отступлении из Херсона взорвали Антоновский мост
ФОТО. Рашисты при отступлении из Херсона взорвали Антоновский мост
11.11.2022, 10:58
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности