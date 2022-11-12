Наполи уходит на перерыв лидером. У команды 13 побед и 37 забитых голов

«Наполи» в последнем матче перед паузой на ЧМ-2022 на своем поле обыграл «Удинезе» со счетом 3:2. Команда Лучано Спаллетти уходит на перерыв лидером с 41 набранным пунктом.

У неаполитанской команды 13 побед и 2 ничейных результата, 37 забитых и всего 12 пропущенных голов. «Лацио» с матчем в запасе отстает на 11 очков.

Чемпионат Италии. 15-й тур

Наполи - Удинезе 3:2

Голы: Осимхэн, 15, Зьелински, 31, Элмас, 58 - Нестеровски, 79, Самарджич, 82

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Жезус (Остигард, 70), Ким, Оливера (Руй, 46), Лоботка, Зьелински (Ндомбеле, 67), Ангисса, Лосано (Политано, 60), Элмас, Осимхэн

Удинезе: Силвестри, Перес, Бийол, Эбоссе, Перейра, Эхизибе, Ловрич, Уолас (Яяло, 71), Арслан (Самарджич, 56), Бето (Нестеровски, 71), Деулофеу (Саксесс, 26)