Три украинца стали чемпионами Латвии в составе Валмиеры

Сегодня завершился чемпионат Латвии 2022 года. Чемпионский титул завоевала «Валмиера», которая на 4 очка опередила ФК «Ригу».

«Валмиера» в заключительном туре на выезде обыграла «Лиепаю» 2:1, а ближайший преследователь, «Рига», потерпел поражение 0:1 от РФС.

В составе «Валмиеры» выступают три украинских легионера: центральный защитник Роман Якуба, опорный полузащитник Иван Желизко и вингер Артур Мурза. Для «Валмиеры» это второй чемпионский титул в истории. Первый был завоеван в 2017 году.