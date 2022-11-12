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12 ноября 2022, 17:29 | Обновлено 12 ноября 2022, 17:40
347
0

Три украинца стали чемпионами Латвии в составе Валмиеры

Клуб завоевал свое второе чемпионство в истории

12 ноября 2022, 17:29 | Обновлено 12 ноября 2022, 17:40
347
0
Три украинца стали чемпионами Латвии в составе Валмиеры
ФК Валмиера

Сегодня завершился чемпионат Латвии 2022 года. Чемпионский титул завоевала «Валмиера», которая на 4 очка опередила ФК «Ригу».

«Валмиера» в заключительном туре на выезде обыграла «Лиепаю» 2:1, а ближайший преследователь, «Рига», потерпел поражение 0:1 от РФС.

В составе «Валмиеры» выступают три украинских легионера: центральный защитник Роман Якуба, опорный полузащитник Иван Желизко и вингер Артур Мурза. Для «Валмиеры» это второй чемпионский титул в истории. Первый был завоеван в 2017 году.

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Валмиера чемпионат Латвии по футболу Роман Якуба Иван Желизко Артур Мурза
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Источник Sport.ua
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