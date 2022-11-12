Три украинца стали чемпионами Латвии в составе Валмиеры
Клуб завоевал свое второе чемпионство в истории
Сегодня завершился чемпионат Латвии 2022 года. Чемпионский титул завоевала «Валмиера», которая на 4 очка опередила ФК «Ригу».
«Валмиера» в заключительном туре на выезде обыграла «Лиепаю» 2:1, а ближайший преследователь, «Рига», потерпел поражение 0:1 от РФС.
В составе «Валмиеры» выступают три украинских легионера: центральный защитник Роман Якуба, опорный полузащитник Иван Желизко и вингер Артур Мурза. Для «Валмиеры» это второй чемпионский титул в истории. Первый был завоеван в 2017 году.
Lai uzkāptu šajā kalnā bija jāiegulda daudz darba, daudz sviedru, bet tagad mēs no augšas redzam vienu - STĀV PĀRI VISAM VALMIERA 🏆 pic.twitter.com/zWjYhdZtPz— Valmiera FC (@valmierafc) November 12, 2022
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