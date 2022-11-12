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  4. Александр КАРАВАЕВ: «Все это время родители были в Херсоне»
Украина. Премьер лига
12 ноября 2022, 17:11 |
1099
1

Александр КАРАВАЕВ: «Все это время родители были в Херсоне»

Игрок «Динамо» может вздохнуть с облегчением

12 ноября 2022, 17:11 |
1099
1
Александр КАРАВАЕВ: «Все это время родители были в Херсоне»
ФК Динамо Киев

Игрок «Динамо» Киев Александр Караваев вдвойне рад освобождению Херсона от российских оккупантов, так как все это время в городе оставались его родители.

«Все это время были родные в Херсоне. Я им постоянно предлагал выехать в другой город Украины, все сделаем для них. Когда там еще хуже стало, то были варианты через Крым, Грузию и так далее. Но родители не хотели принципиально, решили остаться там. Помогал им, ведь банковские карточки работали, можно было помогать».

«Конечно, были дни, когда пропадала связь полностью. Ни о чем другом думать ты не мог, потому что мы помним и Мариуполь, и Бучу, и все остальные города, где эти рашисты зверствовали. Ты понимаешь, что там может случиться все».

«Отец мне постоянно писал, что они верят в ВСУ. С ними еще была жена моего брата, которая с двумя детьми, второго родила уже в оккупации», — рассказал Караваев.

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Динамо Киев Александр Караваев российско-украинская война
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Источник ПроФутбол
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umnuy2
Родители принципиально не хотели уезжать...понятно
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