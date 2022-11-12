Маурицио САРРИ: «Чемпионат мира в Катаре – оскорбление для футбола»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри раскритиковал проведение чемпионата мира 2022 года в Катаре:

«Пауза на чемпионат мира в середине сезона? Для меня это оскорбление футбола. Если кто-то объяснит мне, что Катар может дать футболу, за исключением денег «Манчестер Сити» и «ПСЖ», я могу передумать. Но сейчас эта пауза удобна для нас, учитывая наших травмированных футболистов».

Чемпионат мира-2022 стартует 20 ноября.