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  4. Маурицио САРРИ: «Чемпионат мира в Катаре – оскорбление для футбола»
Чемпионат мира
12 ноября 2022, 16:44 |
1294
0

Маурицио САРРИ: «Чемпионат мира в Катаре – оскорбление для футбола»

Тренер «Лацио» считает Катар неудачным местом для проведения турнира

12 ноября 2022, 16:44 |
1294
0
Маурицио САРРИ: «Чемпионат мира в Катаре – оскорбление для футбола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурицио Сарри

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри раскритиковал проведение чемпионата мира 2022 года в Катаре:

«Пауза на чемпионат мира в середине сезона? Для меня это оскорбление футбола. Если кто-то объяснит мне, что Катар может дать футболу, за исключением денег «Манчестер Сити» и «ПСЖ», я могу передумать. Но сейчас эта пауза удобна для нас, учитывая наших травмированных футболистов».

Чемпионат мира-2022 стартует 20 ноября.

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Маурицио Сарри Лацио ЧМ-2022 по футболу
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Источник Tuttomercatoweb
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