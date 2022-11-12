Чемпионат мира12 ноября 2022, 16:44 |
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Маурицио САРРИ: «Чемпионат мира в Катаре – оскорбление для футбола»
Тренер «Лацио» считает Катар неудачным местом для проведения турнира
12 ноября 2022, 16:44 |
1294
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри раскритиковал проведение чемпионата мира 2022 года в Катаре:
«Пауза на чемпионат мира в середине сезона? Для меня это оскорбление футбола. Если кто-то объяснит мне, что Катар может дать футболу, за исключением денег «Манчестер Сити» и «ПСЖ», я могу передумать. Но сейчас эта пауза удобна для нас, учитывая наших травмированных футболистов».
Чемпионат мира-2022 стартует 20 ноября.
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