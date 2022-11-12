Другие новости12 ноября 2022, 15:58 | Обновлено 12 ноября 2022, 16:01
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ВИДЕО. Малиновский подешевел, Украина обыграла Японию, ставим на Арсенал
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
12 ноября 2022, 15:58 | Обновлено 12 ноября 2022, 16:01
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1. Малиновский – в антитопе Серии А по снижению цены
2. В Нью-Йорке состоялась церемония взвешивания участников UFC 281
3. Украинская сборная сыграет в квалификации в финал Кубка Билли Джин Кинг
4. Шахтер еще не получал предложений по Мудрику
5. Прогноз на матч Вулвергемптон – Арсенал
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