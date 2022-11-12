НЕЙМАР: «Подготовка к ЧМ идет лучше обычного»

Лидер сборной Бразилии Неймар рассказал о подготовке к чемпионату мира-2022, который начнется 20 ноября:

«К соревнованию нужно хорошо подготовиться, быть в форме полностью как физически, так и морально. Подготовка к этому чемпионату мира проходит лучше обычного, поскольку он попадает на середину сезона, когда игроки находятся в лучших физических кондициях.

Футболисты могут устать после всех турниров в конце сезона, так что я думаю, что уровень этого чемпионата мира будет очень высоким».