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  4. НЕЙМАР: «Подготовка к ЧМ идет лучше обычного»
Чемпионат мира
12 ноября 2022, 15:38 |
128
0

НЕЙМАР: «Подготовка к ЧМ идет лучше обычного»

Форвард сборной Бразилии настроен оптимистично

12 ноября 2022, 15:38 |
128
0
НЕЙМАР: «Подготовка к ЧМ идет лучше обычного»
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Лидер сборной Бразилии Неймар рассказал о подготовке к чемпионату мира-2022, который начнется 20 ноября:

«К соревнованию нужно хорошо подготовиться, быть в форме полностью как физически, так и морально. Подготовка к этому чемпионату мира проходит лучше обычного, поскольку он попадает на середину сезона, когда игроки находятся в лучших физических кондициях.

Футболисты могут устать после всех турниров в конце сезона, так что я думаю, что уровень этого чемпионата мира будет очень высоким».

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Неймар сборная Бразилии по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник 101 Great Goals
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