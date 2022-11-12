НЕЙМАР: «Подготовка к ЧМ идет лучше обычного»
Форвард сборной Бразилии настроен оптимистично
Лидер сборной Бразилии Неймар рассказал о подготовке к чемпионату мира-2022, который начнется 20 ноября:
«К соревнованию нужно хорошо подготовиться, быть в форме полностью как физически, так и морально. Подготовка к этому чемпионату мира проходит лучше обычного, поскольку он попадает на середину сезона, когда игроки находятся в лучших физических кондициях.
Футболисты могут устать после всех турниров в конце сезона, так что я думаю, что уровень этого чемпионата мира будет очень высоким».
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