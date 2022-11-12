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  4. Лассина ТРАОРЕ: «Украина – фантастическая страна, я фан Зеленского»
Украина. Премьер лига
12 ноября 2022, 14:54 |
1191
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Лассина ТРАОРЕ: «Украина – фантастическая страна, я фан Зеленского»

Форвард «Шахтера» следит за политикой

12 ноября 2022, 14:54 |
1191
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Лассина ТРАОРЕ: «Украина – фантастическая страна, я фан Зеленского»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лассина Траоре

Форвард «Шахтера» Лассина Траоре ответил на вопрос о том, следит ли он за событиями в Украине:

«Да. Мне вообще нравится следить за политикой и знать, что происходит в мире – в Украине, Франции, США. Это важно делать, ведь мы играем в футбол, сосредоточены на спорте и иногда можем терять связь с миром. После футбола и завершения карьеры нас ждет продолжение жизни, и надо уметь справляться с ней.

Надеюсь, что скоро война закончится, а люди смогут вернуться домой. Украина – фантастическая страна. Я обожаю Киев и хочу туда вернуться.

Видел несколько фильмов с Зеленским, тогда подписался на него в инстаграме. Я действительно его фан. Знал его даже до начала войны».

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Источник Трибуна
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Viktor Tarator
порохоботи як вам таке
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