РОДРИ: «Холанд побьет все рекорды, он зверь»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри поделился своим мнением по поводу форварда команды Эрлинга Холанда:

«Он был рожден для того, чтобы забивать голы, и он наверняка побьет все рекорды. Я думаю, что он все изменил. Он изменил тот факт, что игрок такого типа делает разницу в каждом матче. Он оказал огромное влияние на команду, он зверь.

Я очень благодарен, что он решил перейти к нам. Он изменил стиль игры, к которому мы привыкли, но это здорово для нас. Он отличный парень, и он будет продолжать совершенствоваться».