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  4. РОДРИ: «Холанд побьет все рекорды, он зверь»
Англия
12 ноября 2022, 14:36 |
127
0

РОДРИ: «Холанд побьет все рекорды, он зверь»

Хавбек «Манчестер Сити» впечатлен форвардом команды

12 ноября 2022, 14:36 |
127
0
РОДРИ: «Холанд побьет все рекорды, он зверь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри поделился своим мнением по поводу форварда команды Эрлинга Холанда:

«Он был рожден для того, чтобы забивать голы, и он наверняка побьет все рекорды. Я думаю, что он все изменил. Он изменил тот факт, что игрок такого типа делает разницу в каждом матче. Он оказал огромное влияние на команду, он зверь.

Я очень благодарен, что он решил перейти к нам. Он изменил стиль игры, к которому мы привыкли, но это здорово для нас. Он отличный парень, и он будет продолжать совершенствоваться».

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд Родри
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Источник ФК Манчестер Сити
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