Андрей ПАВЕЛКО: «Готовимся к возвращению херсонских команд к соревнованиям»
Президент УАФ – об освобождении Херсона
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) прокомментировал освобождение Херсона и дальнейшие шаги УАФ в связи с этим событием:
«Поздравляю Херсон, всех херсонцев, среди которых есть и члены нашей команды УАФ, с освобождением от рашистов-оккупантов. Благодаря Вооруженным силам Украины!
Трудно даже вообразить, что пришлось пережить жителям города в течение 8 месяцев оккупации, но Украина всегда побеждает. Храбростью наших воинов и верой всего украинского народа!
В УАФ готовимся к возвращению футбольных команд из Херсона и области к соревнованиям среди мужских, женских и юношеских команд. Как готовимся к возрождению украинского футбола по всей территории Независимой Украины».
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