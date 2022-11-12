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  4. Андрей ПАВЕЛКО: «Готовимся к возвращению херсонских команд к соревнованиям»
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12 ноября 2022, 13:47 |
281
5

Андрей ПАВЕЛКО: «Готовимся к возвращению херсонских команд к соревнованиям»

Президент УАФ – об освобождении Херсона

12 ноября 2022, 13:47 |
281
5
Андрей ПАВЕЛКО: «Готовимся к возвращению херсонских команд к соревнованиям»
УАФ. Андрей Павелко

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) прокомментировал освобождение Херсона и дальнейшие шаги УАФ в связи с этим событием:

«Поздравляю Херсон, всех херсонцев, среди которых есть и члены нашей команды УАФ, с освобождением от рашистов-оккупантов. Благодаря Вооруженным силам Украины!

Трудно даже вообразить, что пришлось пережить жителям города в течение 8 месяцев оккупации, но Украина всегда побеждает. Храбростью наших воинов и верой всего украинского народа!

В УАФ готовимся к возвращению футбольных команд из Херсона и области к соревнованиям среди мужских, женских и юношеских команд. Как готовимся к возрождению украинского футбола по всей территории Независимой Украины».

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Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола Херсон российско-украинская война
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Gregory
а мы очень ждем твоего возвращения в Украину с последующим трансфером тебя в места не столь отдаленные ! 
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+2
Remark
Андрушко, а ты готовишься возвращаться в Украину?
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0
DK1961
павелко-вор: готовлюсь не возвращаться на Украину. На нары не хочется
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0
⬆️
Только фронтовые части начали заходить в город,  а Павелко уже освободил.
Ну тогда начинайте формировать команды где то на Буковине.   Как раз к весне и справитесь.
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0
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