Шахтер близок к подписанию грузинского защитника

Донецкий «Шахтер» близок к подписанию защитника «Сабуртало» Гиорги Гочолеишвили. Об этом сообщает грузинский ресурс geo_team.

По их информации, клубы уже договорились по поводу суммы трансферы. Гочолеишвили пройдет медобследование в «Шахтере» и подпишет контракт с украинским клубом после паузы на матчи национальных сборных. Кроме «Шахтера», игроком интересовались «Валенсия» и «Ювентус».

Гочолеишвили выступает на позиции правого защитника, также может сыграть и в полузащите на правом фланге, и на позиции вингера. В нынешнем сезоне на его счету 4 гола и 4 ассиста в 36 матчах за «Сабуртало» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 600 тысяч евро.

Недавно Гочолеишвили отличился роскошным голом в матче за молодежную сборную Грузии: