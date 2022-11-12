Шахтер близок к подписанию грузинского защитника
Гиорги Гочолеишвили может продолжить карьеру в Украине
Донецкий «Шахтер» близок к подписанию защитника «Сабуртало» Гиорги Гочолеишвили. Об этом сообщает грузинский ресурс geo_team.
По их информации, клубы уже договорились по поводу суммы трансферы. Гочолеишвили пройдет медобследование в «Шахтере» и подпишет контракт с украинским клубом после паузы на матчи национальных сборных. Кроме «Шахтера», игроком интересовались «Валенсия» и «Ювентус».
Гочолеишвили выступает на позиции правого защитника, также может сыграть и в полузащите на правом фланге, и на позиции вингера. В нынешнем сезоне на его счету 4 гола и 4 ассиста в 36 матчах за «Сабуртало» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 600 тысяч евро.
Недавно Гочолеишвили отличился роскошным голом в матче за молодежную сборную Грузии:
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ИМХО пустые позиции - опорник, левый вингер и может левый центральный защитник (если Матвиенко уйдёт). Можно ещё левого защитника, если не получится Михайличенко на постоянку подписать