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Украина. Премьер лига
12 ноября 2022, 11:49 | Обновлено 12 ноября 2022, 13:01
2273
2

Шахтер близок к подписанию грузинского защитника

Гиорги Гочолеишвили может продолжить карьеру в Украине

12 ноября 2022, 11:49 | Обновлено 12 ноября 2022, 13:01
2273
2
Шахтер близок к подписанию грузинского защитника
Instagram. Гиорги Гочолеишвили

Донецкий «Шахтер» близок к подписанию защитника «Сабуртало» Гиорги Гочолеишвили. Об этом сообщает грузинский ресурс geo_team.

По их информации, клубы уже договорились по поводу суммы трансферы. Гочолеишвили пройдет медобследование в «Шахтере» и подпишет контракт с украинским клубом после паузы на матчи национальных сборных. Кроме «Шахтера», игроком интересовались «Валенсия» и «Ювентус».

Гочолеишвили выступает на позиции правого защитника, также может сыграть и в полузащите на правом фланге, и на позиции вингера. В нынешнем сезоне на его счету 4 гола и 4 ассиста в 36 матчах за «Сабуртало» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 600 тысяч евро.

Недавно Гочолеишвили отличился роскошным голом в матче за молодежную сборную Грузии:

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Источник Sport.ua
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Слава Чебан
пора делать новые закупки, а то как уйдет мудрик то трудно будет
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+1
Dreifus
Зачем?
ИМХО пустые позиции - опорник, левый вингер и может левый центральный защитник (если Матвиенко уйдёт). Можно ещё левого защитника, если не получится Михайличенко на постоянку подписать
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0
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