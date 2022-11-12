Мирча ЛУЧЕСКУ: «После Бенфики я хотел уйти»

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу в интервью румынским СМИ оценил неудачную первую половину сезона для своей команды:

«Во всех матчах мы играли одинаково, проблема была в наших игроках – они ездили по 7-8 часов, поездки и поездки. Было очень сложно к этому привыкнуть. Нам было тяжело, мы проиграли «Бенфике», которая, как вы видите, хорошо выглядит.

Эти поездки на автобусе нам все испортили. Мы потеряли несколько важных очков и было видно отсутствие реакции игроков. Это была расслабленность, этажность, мы проигрывали в конце – на 93-й и 94-й минутах. То же в Лиге Европы с «Фенербахче» и «Ренном». Я серьезно поговорил с игроками и сказал, что мы должны вернуть глупо потерянные очки.

Мы имели так много разговоров, но после игры с «Бенфикой», честно говоря, я хотел уйти. Мне в моем возрасте нелегко ездить 10 часов на автобусе. Я привык бороться за титулы, но попал в ситуацию, когда не мог контролировать происходящее. Но я остался, я думал, что ненормально уйти, особенно ввиду того, через что проходят эти люди».