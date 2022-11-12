Сборная Катара объявила заявку на чемпионат мира 2022

Объявлен окончательный состав сборной Катара на домашний чемпионат мира по футболу 2022 года. Все футболисты, вызванные в национальную команду, выступают в чемпионате Катара.

Вратари: Саад Аль-Шееб («Аль-Садд»), Мешаал Баршам («Аль-Садд»), Юсеф Хассан («Аль-Гарафа»).

Защитники: Педро Мигел («Аль-Садд»), Мусааб Хидир («Аль-Садд»), Тарек Сальман («Аль-Садд»), Бассам Аль-Рави («Аль-Духаиль»), Булем Хоухи («Аль-Садд»), Абделькарим Хассан («Аль-Садд»), Хомам Ахмед («Аль-Гарафа»), Джассим Габер («Аль-Араби»).

Полузащитники: Али Асад («Аль-Садд»), Ассим Модибо («Аль-Духаиль»), Мохаммед Ваад («Аль-Садд»), Салем Аль-Хаджри («Аль-Садд»), Мустафа Тарек Машаал («Аль-Садд»), Карим Будьяф («Аль-Духаиль»), Абделазиз Хатим («Аль-Райян»), Исмаил Мухаммад («Аль-Духаиль»).

Нападающие: Наиф Аль-Хадрами («Аль-Райян»), Ахмед Алаэльдин («Аль-Гафара»), Хассан Аль-Хайдос («Аль-Садд»), Халид Мунир Мазид («Аль-Вакра»), Акрам Афиф («Аль-Садд»), Алмоез Али («Аль-Духаиль»), Мохаммед Мунтари («Аль-Духаиль»).

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.