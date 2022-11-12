ITF12 ноября 2022, 08:19 | Обновлено 12 ноября 2022, 08:25
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Киченок / Завацкая – Аояма / Сибахара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча Кубка Билли Джин Кинг
12 ноября 2022, 08:19 | Обновлено 12 ноября 2022, 08:25
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12 ноября в Токио продолжится матчевая встреча плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, в которой играют женские сборные Японии и Украины по теннису.
Четвертый матч будет парным: Людмила Киченок и Катарина Завацкая сыграют против Сюко Аоямы и Ены Сибахары. Встреча начнется в 08:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Этот матч не имеет турнирного значения, поскольку победы в первых четырех поединках обеспечили украинкам общую победу.
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Комментарии 1
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Взяли поставили не граючу в пари Катаріну на пару. Тепер дійсно перевага буде у японок. Свідомо вирішили віддати очко престижу для Японії. А от гра Марти з Людою була б цікава.
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