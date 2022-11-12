Киченок / Завацкая – Аояма / Сибахара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 ноября в Токио продолжится матчевая встреча плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, в которой играют женские сборные Японии и Украины по теннису.

Четвертый матч будет парным: Людмила Киченок и Катарина Завацкая сыграют против Сюко Аоямы и Ены Сибахары. Встреча начнется в 08:00 по Киеву.

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Этот матч не имеет турнирного значения, поскольку победы в первых четырех поединках обеспечили украинкам общую победу.