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  4. Рафаэл Леау – игрок месяца в Серии А
Италия
11 ноября 2022, 23:10 |
43
0

Рафаэл Леау – игрок месяца в Серии А

Награда за октябрь досталась Рафаэлу Леау

11 ноября 2022, 23:10 |
43
0
Рафаэл Леау – игрок месяца в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау

Лучшим игроком октября в итальянской Серии А был признан 23-летний португальский форвард «Милана» Рафаэл Леау.

В октябре «Милан» выиграл 4 из 5 матчей. На счету самого Леау 2 гола и 1 ассиста в октябрьских матчах.

В борьбе за звание лучшего игрока октября в Серии А Леау опередил Николо Бареллу (Интер), Сергея Милинковича-Савича (Лацио), Виктора Осимхена (Наполи) и Адемолу Лукмана (Аталанта).

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Рафаэл Леау Милан Серия A
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Источник Серия A
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