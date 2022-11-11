Италия11 ноября 2022, 23:10 |
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Рафаэл Леау – игрок месяца в Серии А
Награда за октябрь досталась Рафаэлу Леау
11 ноября 2022, 23:10 |
43
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Лучшим игроком октября в итальянской Серии А был признан 23-летний португальский форвард «Милана» Рафаэл Леау.
В октябре «Милан» выиграл 4 из 5 матчей. На счету самого Леау 2 гола и 1 ассиста в октябрьских матчах.
В борьбе за звание лучшего игрока октября в Серии А Леау опередил Николо Бареллу (Интер), Сергея Милинковича-Савича (Лацио), Виктора Осимхена (Наполи) и Адемолу Лукмана (Аталанта).
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