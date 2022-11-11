Рафаэл Леау – игрок месяца в Серии А

Лучшим игроком октября в итальянской Серии А был признан 23-летний португальский форвард «Милана» Рафаэл Леау.

В октябре «Милан» выиграл 4 из 5 матчей. На счету самого Леау 2 гола и 1 ассиста в октябрьских матчах.

В борьбе за звание лучшего игрока октября в Серии А Леау опередил Николо Бареллу (Интер), Сергея Милинковича-Савича (Лацио), Виктора Осимхена (Наполи) и Адемолу Лукмана (Аталанта).