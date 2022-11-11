Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уэйн РУНИ: «Вещи, которые делал Роналду, неприемлемы для Манчестер Юнайтед»
Англия
11 ноября 2022, 22:39 | Обновлено 11 ноября 2022, 22:40
1133
0

Уэйн РУНИ: «Вещи, которые делал Роналду, неприемлемы для Манчестер Юнайтед»

Легенда «Красных дьяволов» – о конфликте с Эриком тен Хагом

11 ноября 2022, 22:39 | Обновлено 11 ноября 2022, 22:40
1133
0
Уэйн РУНИ: «Вещи, которые делал Роналду, неприемлемы для Манчестер Юнайтед»
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился своим мнением по поводу конфликта Криштиану Роналду с главным тренером МЮ Эриком тен Хагом:

«Роналду и Месси – возможно, два лучших игрока в истории футбола. Выбрать можно любого из них. Но я просто считаю, что вещи, которые Роналду совершал, начиная со старта сезона, неприемлемы для МЮ. Я видел, что Рой Кин защищал его, но сам Рой не принял бы такого поведения.

Это отвлекает. Сейчас находящемуся в процессе перестройки манчестерскому клубу это не нужно. Криштиану должен просто опустить голову, работать и быть готовым сыграть, когда тренеру это нужно. Если он это сделает, то будет играть. Если нет, то будет просто отвлекать.

Эрик тен Хаг отлично справился со своей задачей. Он пришел и утвердил свой авторитет в команде. Он показал свою силу и характер в том, как он иногда обращался с Криштиану».

По теме:
Манчестер Юнайтед хочет избавиться от Магуайра в январе
Рэшфорд стал лучшим бомбардиром Манчестер Юнайтед в Кубке лиги
Ман Юнайтед – Астон Вилла – 4:2. Заруба в Кубке лиги. Видео голов и обзор
Уэйн Руни Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник talkSPORT
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Остались трое. Уменьшилось число претендентов на пост главы НОК Украины
Другие виды | 11 ноября 2022, 17:18 4
Остались трое. Уменьшилось число претендентов на пост главы НОК Украины
Остались трое. Уменьшилось число претендентов на пост главы НОК Украины

Елена Билосюк отказалась от борьбы

Лучше Гвардиолы и Артеты. Назван лучший тренер АПЛ в октябре
Футбол | 11 ноября 2022, 16:56 3
Лучше Гвардиолы и Артеты. Назван лучший тренер АПЛ в октябре
Лучше Гвардиолы и Артеты. Назван лучший тренер АПЛ в октябре

Признания удостоен наставник «Ньюкасла»

Кто эти люди? КДК УАФ спрашивает у Днепра-1: как эти фаны попали на матч?
Футбол | 10.11.2022, 21:49
Кто эти люди? КДК УАФ спрашивает у Днепра-1: как эти фаны попали на матч?
Кто эти люди? КДК УАФ спрашивает у Днепра-1: как эти фаны попали на матч?
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
MMA | 11.11.2022, 01:55
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Первая лига. Поражение Карпат, победа Металлурга З, 4 гола Кремня
Футбол | 11.11.2022, 16:53
Первая лига. Поражение Карпат, победа Металлурга З, 4 гола Кремня
Первая лига. Поражение Карпат, победа Металлурга З, 4 гола Кремня
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «С Фьюри придется как-то договориться»
Александр УСИК: «С Фьюри придется как-то договориться»
09.11.2022, 20:32
Бокс
Победа в овертайме. Сборная Украины обыграла Италию
Победа в овертайме. Сборная Украины обыграла Италию
10.11.2022, 18:36
Хоккей
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
10.11.2022, 10:15 22
Футбол
Украина обыграла Косово и лидирует в группе отбора к ЧМ-2024 по футзалу
Украина обыграла Косово и лидирует в группе отбора к ЧМ-2024 по футзалу
09.11.2022, 20:23 1
Футзал
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 сохранил отрыв от Шахтера, Динамо – в топ-5
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 сохранил отрыв от Шахтера, Динамо – в топ-5
10.11.2022, 20:30 1
Футбол
Динамо – Александрия – 3:1. Первый гол Лонвейка. Видео голов и обзор матча
Динамо – Александрия – 3:1. Первый гол Лонвейка. Видео голов и обзор матча
10.11.2022, 17:12 3
Футбол
Бей пухляша. Уайлдеру назначили соперника в элиминаторе WBC
Бей пухляша. Уайлдеру назначили соперника в элиминаторе WBC
09.11.2022, 21:52 4
Бокс
Второй хет-трик Довбика, победы Динамо, Шахтера и аутсайдеров
Второй хет-трик Довбика, победы Динамо, Шахтера и аутсайдеров
11.11.2022, 07:00 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности