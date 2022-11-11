Уэйн РУНИ: «Вещи, которые делал Роналду, неприемлемы для Манчестер Юнайтед»

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился своим мнением по поводу конфликта Криштиану Роналду с главным тренером МЮ Эриком тен Хагом:

«Роналду и Месси – возможно, два лучших игрока в истории футбола. Выбрать можно любого из них. Но я просто считаю, что вещи, которые Роналду совершал, начиная со старта сезона, неприемлемы для МЮ. Я видел, что Рой Кин защищал его, но сам Рой не принял бы такого поведения.

Это отвлекает. Сейчас находящемуся в процессе перестройки манчестерскому клубу это не нужно. Криштиану должен просто опустить голову, работать и быть готовым сыграть, когда тренеру это нужно. Если он это сделает, то будет играть. Если нет, то будет просто отвлекать.

Эрик тен Хаг отлично справился со своей задачей. Он пришел и утвердил свой авторитет в команде. Он показал свою силу и характер в том, как он иногда обращался с Криштиану».