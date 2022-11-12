Англия12 ноября 2022, 00:10 | Обновлено 12 ноября 2022, 00:11
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 ноября
Важные события во всех видах спорта
12 ноября 2022, 00:10 | Обновлено 12 ноября 2022, 00:11
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В пятницу, 12 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
14:30 Манчестер Сити – Брентфорд
17:00 Ливерпуль – Саутгемптон
17:00 Тоттенхэм – Лидс
19:30 Ньюкасл – Челси
19:30 Шальке – Бавария
21:45 Вулверхэмптон – Арсенал
ТЕННИС
06:00 Марта Костюк – Моюка Учидзима
07:30 Мисаки Дои – Катарина Завацкая
БАСКЕТБОЛ
23:00 Лос-Анджелес Клипперс – Бруклин Нетс
ГАНДБОЛ
21:30 Норвегия (Ж) – Швеция (Ж)
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