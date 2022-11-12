СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 ноября

В пятницу, 12 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

14:30 Манчестер Сити – Брентфорд

1.14 – 9.60 – 19.00

17:00 Ливерпуль – Саутгемптон

1.28 – 6.50 – 11.00

17:00 Тоттенхэм – Лидс

1.70 – 4.34 – 4.82

19:30 Ньюкасл – Челси

2.33 – 3.50 – 3.20

19:30 Шальке – Бавария

15.00 – 9.10 – 1.17

21:45 Вулверхэмптон – Арсенал

6.00 – 4.34 – 1.59

ТЕННИС

06:00 Марта Костюк – Моюка Учидзима

1.22 – 4.38

07:30 Мисаки Дои – Катарина Завацкая

1.99 – 1.82

БАСКЕТБОЛ

23:00 Лос-Анджелес Клипперс – Бруклин Нетс

1.72 – 1.96

ГАНДБОЛ

21:30 Норвегия (Ж) – Швеция (Ж)

1.31 – 12.00 – 4.56