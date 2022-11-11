Манчестер Юнайтед хочет избавиться от Магуайра в январе
Защитник может вернуться в «Лестер»
Английский защитник Гарри Магуайр может покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе. По информации журналиста Руди Галетти, руководство клуба уже сообщило игроку о планах продать его в ближайшее трансферное окно.
На Магуайра претендуют три клуба АПЛ. Один из них – это «Лестер», из которого Магуайр и перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года за 87 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Магуайр потерял место в основе «Манчестер Юнайтед»: на счету 29-летнего защитника лишь 9 матчей во всех турнирах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Самые интересные события 12-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре
Украинский хавбек может сменить команду