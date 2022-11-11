Манчестер Юнайтед хочет избавиться от Магуайра в январе

Английский защитник Гарри Магуайр может покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе. По информации журналиста Руди Галетти, руководство клуба уже сообщило игроку о планах продать его в ближайшее трансферное окно.

На Магуайра претендуют три клуба АПЛ. Один из них – это «Лестер», из которого Магуайр и перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года за 87 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Магуайр потерял место в основе «Манчестер Юнайтед»: на счету 29-летнего защитника лишь 9 матчей во всех турнирах.