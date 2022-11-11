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  4. Роман ЗОЗУЛЯ: «Херсон возвращается домой, но не забываем, какой ценой»
Юг
11 ноября 2022, 20:27 |
119
1

Роман ЗОЗУЛЯ: «Херсон возвращается домой, но не забываем, какой ценой»

Украинский футболист – о бегстве орков из Херсона

11 ноября 2022, 20:27 |
119
1
Роман ЗОЗУЛЯ: «Херсон возвращается домой, но не забываем, какой ценой»
Instagram. Роман Зозуля

Известный украинский футболист Роман Зозуля у себя в соцсетях прокомментировал возвращение Херсона под контроль Украины:

«Гордость и боль. Просто голову сносит от новостей и работы наших нереальных воинов. Операция по освобождению юга Украины от свинособачьей орды будет не только в учебниках истории Украины, но и во всемирной.

Херсон возвращается домой. А уроды, пытавшиеся у нас его украсть, ровными рядами лежат в полях и на дне Днепра. Не все пока, но спрятаться никому не удастся.

Но, несмотря на радость, которая разрывает каждую клетку, боль не отпускает. За тех, кто не изменил своей стране, не пошел на сотрудничество с оккупантом и поплатился за это собственной жизнью. За каждого героя, легшего в бою и не разделяющего сегодня с нами радость поднятия украинского флага на Херсонской ОГА. За людей, над которыми 9 месяцев нависал голод, смерть и дикий страх. Они выжили и дождались свободы, но когда освободятся от всех фобий пережитого?

Мы победим и вернем каждый клочок нашей земли, но не забываем какой ценой. Гордимся, чтим, благодарим и помогаем ВСУ».

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Дякую, Романе
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