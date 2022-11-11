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  4. ВИДЕО. Конте хочет заслужить новый контракт с Тоттенхэмом
Англия
11 ноября 2022, 20:08 |
91
0

ВИДЕО. Конте хочет заслужить новый контракт с Тоттенхэмом

Наставник «Шпор» - о своем будущем

11 ноября 2022, 20:08 |
91
0
ВИДЕО. Конте хочет заслужить новый контракт с Тоттенхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Контракт главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте с клубом действует до лета 2023 года. Несмотря на довольно успешные результаты «Шпор» под руководством именитого итальянского специалиста, контракт с ним до сих пор не продлен.

Эта тема вызывает большой интерес у британских журналистов. На пресс-конференции перед матчем 16-го тура АПЛ против «Лидса» Конте задали вопрос по поводу перспектив его дальнейшего сотрудничества с «Тоттенхэмом»:

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Источник Sport.ua
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