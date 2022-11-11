Англия11 ноября 2022, 20:08 |
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ВИДЕО. Конте хочет заслужить новый контракт с Тоттенхэмом
Наставник «Шпор» - о своем будущем
11 ноября 2022, 20:08 |
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Контракт главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте с клубом действует до лета 2023 года. Несмотря на довольно успешные результаты «Шпор» под руководством именитого итальянского специалиста, контракт с ним до сих пор не продлен.
Эта тема вызывает большой интерес у британских журналистов. На пресс-конференции перед матчем 16-го тура АПЛ против «Лидса» Конте задали вопрос по поводу перспектив его дальнейшего сотрудничества с «Тоттенхэмом»:
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