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Англия
11 ноября 2022, 19:40 | Обновлено 11 ноября 2022, 19:41
347
0

ВИДЕО. Гвардиола в восторге от Арсенала Артеты

Тренер «Манчестер Сити» высоко ценит работу коллеги

11 ноября 2022, 19:40 | Обновлено 11 ноября 2022, 19:41
347
0
ВИДЕО. Гвардиола в восторге от Арсенала Артеты
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

«Арсенал» в этом сезоне удивляет многих болельщиков и экспертов, но только не Хосепа Гвардиолу. Он в восторге от работы Микеля Артеты и говорит, что первое место Арсенала – это не чудо, а результат планомерной работы.

Вашему вниманию видео с пресс-конференции главного тренера «Манчестер Сити», на которой он хвалит «Канониров» и их тренера Микеля Артету, ранее работавшего ассистентом самого Пепа:

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Пеп Гвардиола Манчестер Сити Арсенал Лондон Микель Артета видео
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Источник Sport.ua
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