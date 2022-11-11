ВИДЕО. Гвардиола в восторге от Арсенала Артеты

«Арсенал» в этом сезоне удивляет многих болельщиков и экспертов, но только не Хосепа Гвардиолу. Он в восторге от работы Микеля Артеты и говорит, что первое место Арсенала – это не чудо, а результат планомерной работы.

Вашему вниманию видео с пресс-конференции главного тренера «Манчестер Сити», на которой он хвалит «Канониров» и их тренера Микеля Артету, ранее работавшего ассистентом самого Пепа: