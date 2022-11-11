Англия11 ноября 2022, 19:40 | Обновлено 11 ноября 2022, 19:41
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ВИДЕО. Гвардиола в восторге от Арсенала Артеты
Тренер «Манчестер Сити» высоко ценит работу коллеги
11 ноября 2022, 19:40 | Обновлено 11 ноября 2022, 19:41
347
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«Арсенал» в этом сезоне удивляет многих болельщиков и экспертов, но только не Хосепа Гвардиолу. Он в восторге от работы Микеля Артеты и говорит, что первое место Арсенала – это не чудо, а результат планомерной работы.
Вашему вниманию видео с пресс-конференции главного тренера «Манчестер Сити», на которой он хвалит «Канониров» и их тренера Микеля Артету, ранее работавшего ассистентом самого Пепа:
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