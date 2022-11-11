Килиан МБАППЕ: «Мне позвонил Макрон и сказал: «Не хочу, чтобы ты уходил»
Макрон названивал не только путину
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал о том, что в первой половине года ему несколько раз звонил президент Франции Эммануэль Макрон и просил его остаться в парижской команде.
Тогда нападающий имел возможность перейти в «Реал», но в итоге подписал с ПСЖ новый контракт.
«Макрон позвонил мне и сказал: «Я знаю, что ты хочешь уйти, но ты важен для Франции, я бы не хотел, чтобы ты уходил. У тебя есть возможность сотворить историю тут, все тебя очень любят».
«Мне приятно, но это безумие. Тебе звонит президент и просит остаться», — сказал Мбаппе.
Несмотря на новый контракт, в СМИ появляется информации о желании Килиана покинуть ПСЖ, так как клуб не выполнил трансферные обещания.
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