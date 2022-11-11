Килиан МБАППЕ: «Мне позвонил Макрон и сказал: «Не хочу, чтобы ты уходил»

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал о том, что в первой половине года ему несколько раз звонил президент Франции Эммануэль Макрон и просил его остаться в парижской команде.

Тогда нападающий имел возможность перейти в «Реал», но в итоге подписал с ПСЖ новый контракт.

«Макрон позвонил мне и сказал: «Я знаю, что ты хочешь уйти, но ты важен для Франции, я бы не хотел, чтобы ты уходил. У тебя есть возможность сотворить историю тут, все тебя очень любят».

«Мне приятно, но это безумие. Тебе звонит президент и просит остаться», — сказал Мбаппе.

Несмотря на новый контракт, в СМИ появляется информации о желании Килиана покинуть ПСЖ, так как клуб не выполнил трансферные обещания.