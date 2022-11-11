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  4. Килиан МБАППЕ: «Мне позвонил Макрон и сказал: «Не хочу, чтобы ты уходил»
Франция
11 ноября 2022, 17:45 | Обновлено 11 ноября 2022, 18:36
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4

Килиан МБАППЕ: «Мне позвонил Макрон и сказал: «Не хочу, чтобы ты уходил»

Макрон названивал не только путину

11 ноября 2022, 17:45 | Обновлено 11 ноября 2022, 18:36
1125
4
Килиан МБАППЕ: «Мне позвонил Макрон и сказал: «Не хочу, чтобы ты уходил»
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал о том, что в первой половине года ему несколько раз звонил президент Франции Эммануэль Макрон и просил его остаться в парижской команде.

Тогда нападающий имел возможность перейти в «Реал», но в итоге подписал с ПСЖ новый контракт.

«Макрон позвонил мне и сказал: «Я знаю, что ты хочешь уйти, но ты важен для Франции, я бы не хотел, чтобы ты уходил. У тебя есть возможность сотворить историю тут, все тебя очень любят».

«Мне приятно, но это безумие. Тебе звонит президент и просит остаться», — сказал Мбаппе.

Несмотря на новый контракт, в СМИ появляется информации о желании Килиана покинуть ПСЖ, так как клуб не выполнил трансферные обещания.

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Источник Marca
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BARA.bass
Макарон и позвонить это одно целое, он любит звонить кому не лень.
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Ostrov Khortitsa
мог бы и послать
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+1
Віталій Ткачук
Бреше, не того масштабу фігура. 
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0
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