Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Подпишут ли Малиновского? Конте обсудит с Тоттенхэмом зимние трансферы
Англия
11 ноября 2022, 17:29 |
99
0

Подпишут ли Малиновского? Конте обсудит с Тоттенхэмом зимние трансферы

Украинский хавбек может сменить команду

11 ноября 2022, 17:29 |
99
0
Подпишут ли Малиновского? Конте обсудит с Тоттенхэмом зимние трансферы
Skysports.com

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что во время паузы на ЧМ-2022 намерен обсудить с руководством клуба трансферную ситуацию и возможность усиления команды зимой.

По информации СМИ, Конте интересует возможность подписать украинского хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского.

«Пока мы не обсуждали с клубом трансферы. Но сейчас будет время это сделать, а также оценить первую часть сезона. Посмотрим, что нам удастся сделать на трансферном рынке».

«У нас есть проблемы с травмированными, есть проблемы, когда нам нужно играть каждые три дня. Нужно сделать так, чтобы такой график не был проблемным для команды», — сказал Конте.

Лондонская команда сейчас занимает 4-е место.

По теме:
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Забил Интеру на Сан-Сиро, теперь хочу забить дома»
Малиновский попал в сборную тура Серии А по версии SofaScore
Источник: Интер начал переговоры о переходе Малиновского из Аталанты
Аталанта Руслан Малиновский Антонио Конте Тоттенхэм
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sky Sports
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
MMA | 11 ноября 2022, 01:55 2
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие

Ведущие украинские бойцы MMA проводят поединки на протяжении 2022 года

Почти год без команды. Экс-фулбек Шахтера трудоустроился в Бразилии
Футбол | 11 ноября 2022, 11:36 1
Почти год без команды. Экс-фулбек Шахтера трудоустроился в Бразилии
Почти год без команды. Экс-фулбек Шахтера трудоустроился в Бразилии

36-летний Марсио Азеведо не хочет вешать бутсы на гвоздь

ВИДЕО. Буяльский в касание завершил классную комбинацию Динамо
Футбол | 10.11.2022, 16:27
ВИДЕО. Буяльский в касание завершил классную комбинацию Динамо
ВИДЕО. Буяльский в касание завершил классную комбинацию Динамо
Легендарный Пеле сделал прогноз на ЧМ-2022
Футбол | 11.11.2022, 14:37
Легендарный Пеле сделал прогноз на ЧМ-2022
Легендарный Пеле сделал прогноз на ЧМ-2022
Кто эти люди? КДК УАФ спрашивает у Днепра-1: как эти фаны попали на матч?
Футбол | 10.11.2022, 21:49
Кто эти люди? КДК УАФ спрашивает у Днепра-1: как эти фаны попали на матч?
Кто эти люди? КДК УАФ спрашивает у Днепра-1: как эти фаны попали на матч?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Российское командование официально объявило об отводе войск из Херсона
Российское командование официально объявило об отводе войск из Херсона
09.11.2022, 17:26 2
Война
Победа в овертайме. Сборная Украины обыграла Италию
Победа в овертайме. Сборная Украины обыграла Италию
10.11.2022, 18:36
Хоккей
Последний шанс золотого поколения? Бельгия назвала заявку на ЧМ-2022
Последний шанс золотого поколения? Бельгия назвала заявку на ЧМ-2022
10.11.2022, 14:28 6
Футбол
Кубок лиги. Де Дзерби выбил Арсенал c Зинченко, Ман Сити обыграл Челси
Кубок лиги. Де Дзерби выбил Арсенал c Зинченко, Ман Сити обыграл Челси
09.11.2022, 23:59 4
Футбол
ФОТО 18+. Россияне показали снимки броневика Стремоусова после ДТП
ФОТО 18+. Россияне показали снимки броневика Стремоусова после ДТП
09.11.2022, 20:12 3
Война
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
10.11.2022, 10:15 22
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 сохранил отрыв от Шахтера, Динамо – в топ-5
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 сохранил отрыв от Шахтера, Динамо – в топ-5
10.11.2022, 20:30 1
Футбол
Вслед за Стремоусовым. Экс-депутат Верховной Рады разбился в ДТП в Крыму
Вслед за Стремоусовым. Экс-депутат Верховной Рады разбился в ДТП в Крыму
10.11.2022, 13:55 5
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности