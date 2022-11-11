Подпишут ли Малиновского? Конте обсудит с Тоттенхэмом зимние трансферы

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что во время паузы на ЧМ-2022 намерен обсудить с руководством клуба трансферную ситуацию и возможность усиления команды зимой.

По информации СМИ, Конте интересует возможность подписать украинского хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского.

«Пока мы не обсуждали с клубом трансферы. Но сейчас будет время это сделать, а также оценить первую часть сезона. Посмотрим, что нам удастся сделать на трансферном рынке».

«У нас есть проблемы с травмированными, есть проблемы, когда нам нужно играть каждые три дня. Нужно сделать так, чтобы такой график не был проблемным для команды», — сказал Конте.

Лондонская команда сейчас занимает 4-е место.