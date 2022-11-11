Подпишут ли Малиновского? Конте обсудит с Тоттенхэмом зимние трансферы
Украинский хавбек может сменить команду
Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что во время паузы на ЧМ-2022 намерен обсудить с руководством клуба трансферную ситуацию и возможность усиления команды зимой.
По информации СМИ, Конте интересует возможность подписать украинского хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского.
«Пока мы не обсуждали с клубом трансферы. Но сейчас будет время это сделать, а также оценить первую часть сезона. Посмотрим, что нам удастся сделать на трансферном рынке».
«У нас есть проблемы с травмированными, есть проблемы, когда нам нужно играть каждые три дня. Нужно сделать так, чтобы такой график не был проблемным для команды», — сказал Конте.
Лондонская команда сейчас занимает 4-е место.
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