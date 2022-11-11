Луис ЭНРИКЕ: «Не сказать, что Испания — фаворит ЧМ. Хотим сыграть 7 матчей»
Тренер настроен позитивно
Наставник сборной Испании Луис Энрике после объявления заявки на ЧМ-2022 заявил, что целью его команды будет выход в финал предстоящего турнира.
«У нас невероятный состав. У нас есть достаточно уверенности в своих силах. Мы — команды, мы готовы дать бой в Катаре и не собираемся бояться».
«Сейчас нельзя сказать, что сборная Испании — фаворит ЧМ. Но мы хотим провести все 7 матчей. У нас очень молодой состав? Это не проблема. Они уже привыкли играть под давлением», — сказал Энрике.
Сборная Испании на групповом этапе сыграет против Германии, Японии и Коста-Рики.
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